Esto sintió Arath de la Torre cuando Jorge Ortiz de Pinedo le confió al 'Dr. Cándido Pérez'

Un capítulo para el alma y para la remembranza del público. El primer episodio de la nueva versión del Dr. Cándido Pérez no sólo alcanzó el primer lugar en sintonía en su horario dentro de la televisión abierta, sino que marcó un precedente.

Quienes vieron el estreno de la afamada serie pudieron disfrutar en una misma escena a dos Cándidos, con más de 40 años de diferencia.

De una forma muy nostálgica y creativa, el televidente presenció cómo Jorge Ortíz de Pinedo, creador e intérprete del popular doctor de los años 80, le pasó la estafeta a su colega Arath de la Torre, el nuevo Cándido Pérez. Como un homenaje a la profesión que ejercen, el primer actor le colocó la bata blanca a Arath.

“Definitivamente es un parteaguas de mi vida, no solamente en mi carrera, sino también en mi lado humano. Ha sido algo insólito en la televisión mexicana, y formar parte de esta historia es increíble; para mí, Jorge Ortíz de Pinedo no sólo es un gran maestro, sino también un gran amigo, una persona muy generosa, y esto habla rotundamente del excelente ser humano que es y, sobre todo, de su humildad”, expresó emocionado el también famoso Pancho López en entrevista con TVyNovelas.

“Confieso que al ver esta escena en televisión lloré; la verdad, me conmovió mucho disfrutar esa escena en la pantalla con mi familia. Amo mucho la televisión mexicana, he trabajado y le he dedicado toda mi vida”, expresó.