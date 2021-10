Esto dijo Diego Boneta sobre acusaciones de Martín Bello de golpearlo en serie de Luis Miguel

Diego Boneta finalmente se manifestó sobre acusaciones y los planes de demanda del actor Martín Bello, tras acusarlo de golpearlo y lastimarlo durante una escena de la bioserie de Luis Miguel.

En entrevista para 'Ventaneando', el joven actor le dijo a Linet Puente: "Es algo que me da tristeza, no tengo mucho qué decir del tema, los que estábamos ahí presentes cuando filmamos la escena, créeme que soy una persona bastante cuidadosa cuando se trata de stunts, sobre todo porque ya he sido lastimado yo en stunts, y he hecho muchas películas que requieren de eso, el cuidado de la producción y todo específicamente para esa escena fue muy alto, y yo recuerdo que Martín no se quiso poner protecciones, y nada, fue una sorpresa para mí, la verdad".

"Él salió del set perfecto", insistió Diego, por lo que dijo que la actitud de su colega lo sorprendió: "Si me decepcionó sobre todo de él, pero, ¿qué quieres que te diga?".

En junio pasado, cuando te dimos a conocer el caso, la producción de la bioserie se pronunció al respecto de la situación a través de un comunicado: "La salud y seguridad de nuestros actores siempre han sido nuestra prioridad. Durante la recreación de una escena ESENCIAL en la serie, el Señor Bello recibió asistencia tanto en los ensayos como en la filmación, por parte de un experto coordinador de stunts. Lamentablemente, y A PESAR de contar con PROTECCIONES en la espalda y en los codos, el Sr. Bello se lastimó. Recibió atención médica inmediata y el adecuado seguimiento posterior".

Pero en la versión de Martín Bello, dijo que buscaría una compensación económica por los gastos médicos que cubrió después de batallar con algunas secuelas de las lesiones, moretones y contracturas que supuestamente le dejó Diego Boneta.

El 21 de junio pasado así lo publicamos:

Aseguras que recibiste unos golpes durante el rodaje, ¿en qué momento sucedió? "Esto fue en la escena en la que yo le cuento a Luis Miguel (Diego Boneta) lo que sucedió con su madre. Nosotros habíamos ensayado la escena, pero al final, Diego Boneta me golpeó de verdad y me mandó al hospital.

¿Por qué no usaron un doble para esa escena tan violenta? "Porque el director nos planteó la escena de una forma más tranquila, todo estaba marcado y pactado de una manera diferente a como se dio realmente.

¿Diego Boneta te golpeó la cara y el cuello? "Sí, y la espalda. Es que cortaron la escena, pero se imaginan que la repetimos como 10 veces.

Fue mucha repetición, ¿no? "Lo que pasó es que no salía bien.

¿Después del corte te acercaste a Diego para decirle que te ocasionó una lesión? "Cuando terminé la escena me fui a mi cámper, y al quitarme la ropa me vi los moretones, fui de inmediato a maquillaje y vestuario para que me vieran, les dije lo que me hizo este chico en la escena, y no daban crédito a lo que había pasado. Esa noche no pude dormir del dolor. Cuando sucedió esto yo le dije a Diego que me invitara a cenar y lo arregláramos, pero no fue capaz ni de eso; lo que pedí fueron tacos, no le estaba pidiendo algo ostentoso.

¿Ahora demandarás a Netflix, a la empresa productora o a Diego Boneta? "Mi abogado está viéndolo contra todos. Pero no busco dinero, no he sido una persona ambiciosa, todos mis compañeros lo saben. No he sido exigente para nada, y me causa mucha tristeza lo que está pasando porque están creando una imagen de mí que no es cierta.

¿Qué buscas con el proceso legal? "Ahora mismo, que se sepa todo. Que se haga justicia y que no le vuelva a pasar esto a ningún otro actor, esto no puede ocurrir. Un actor, por más fama y más seguidores que tenga, no puede hacer lo que quiera, no se vale. ¿Qué pasa si esto ocurre con una chica, o con un chavito? "Yo me siento muy afectado psicológicamente, y Netflix de México no ha hecho nada, por eso tuve que buscar apoyo de Netflix España.

Con información de Nayib Canaán.

