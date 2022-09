"Estaba ya muy hinchada, fui a dar al hospital": Haydee Navarra

Mientras estuvo en el reality show “Reto 4 Elementos”, hubo un momento en el que Haydee Navarra atravesó por una crisis de salud que la tuvo al borde de sus fuerzas. Fue tan dura esa crisis que su cuerpo la alertó.

“Yo dije: yo conozco a mi cuerpo y este cuerpo traigo no es normal. Yo no comía nada en el reality porque no me daba hambre, porque no teníamos tiempo, entonces no podía ser que engordara pero no me entraba nada de mi ropa”.

Haydee Navarra fue eliminada de la competencia luego de cuatro jornadas de intensas batallas en las pistas de Reto 4 Elementos. Ella formaba parte del equipo de “Actores”.

A pesar de estas condiciones, Haydee Navarra decidió no renunciar. “Si algo aprendí durante este reality show es que se parece mucho a la vida. Por más golpes que recibía y por más moretones que tenía, yo me levantaba una y otra vez y entonces pensé que era algo similar a lo que pasa en la vida porque hay veces en que te suceden y suceden cosas y problemas pero no te puedes dar por vencida”.

Navarra recuerda perfectamente el momento en el que su cuerpo se quebró. “En el inframundo me picó algo en las piernas y se me empezaron a inflamar. Tenía el cuerpo tan hinchado que ya no respondía a pesar de lo que me ponían”.

La producción tuvo que intervenir para preguntarle si quería seguir en el reality.

“Yo pensé ‘no puedo renunciar’. Y les dije, sí puedo seguir pero terminando este día de competencia me llevan al hospital”.

Así sucedió.

“Fui a dar al hospital porque tenía una bacteria muy fuerte; me inyectaron un montón de cosas y tardé un mes en recuperarme”.

Ahora que ya está afuera, Haydee Navarro está convencida de que “Reto 4 Elemento” fue, para ella al menos, mucho más que sólo un reality.