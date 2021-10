Esta es la telenovela de David Zepeda que llegó a Marvel con 'Venom 2'

Aunque se había anunciado que Tenoch Huerta estaba por convertirse en el primer mexicano en protagonizar una película de Marvel, David Zepeda parece haberse adelantado al sumar una breve aparición sorpresa en 'Venom 2'.

Sin embargo, la presencia del actor en la cinta protagonizada por Tom Hardy y Michelle Williams no se dio de la forma más ortodoxa. Aquí te explicamos cómo fue el debut del galán en la nueva aventura del villano de Spider-Man y cuál será su relevancia en el futuro del Universo Cinematográfico Marvel.

¡Atención! Se vienen spoilers de Venom: Carnage Liberado

Venom 2: ¿cómo apareció David Zepeda en una película de Marvel?

Como se advirtió en filtraciones, la aparición de David Zepeda en 'Venom: Carnage Liberado' (Venom: Let There Be Carnage) se da durante la escena que siguen a los créditos finales de la película.

En ella, el protagonista de la historia descansa en su cama, después de haber vencido al amenazante Carnage (interpretado por Woody Harrelson). ¿Y qué mejor forma de pasar el rato que viendo una telenovela... y más si esta es protagonizada por David Zepeda?

Mientras descansa, un destello aparece en la habitación y transporta al personaje a un espacio totalmente diferente. Ahí, la pantalla donde anteriormente se mostraba el rostro de Zepeda ahora proyecta uno de los momentos vistos al final de 'Spider-Man: Lejos de casa' (Spider-Man: Far from Home), en el que J.J. Jameson (J.K. Simmons) desvela a Nueva York la identidad secreta del Hombre Araña: Peter Parker (Tom Holland).

Aunque la escena pueda parecer inofensiva, esta presenta la primera vez que Venom entra al mismo universo que ocupan personajes como Iron Man, el Capitán América, Hulk y Pantera Negra. Dicho de otra forma, David Zepeda ahora forma parte de la saga que alcanzó su punto máximo en 'Avengers: Endgame'.

¿Qué dijo David Zepeda sobre su sorpresiva aparición en Venom 2?

Tras la filtración, David Zepeda aseguró que no sabía nada sobre su aparición en 'Venom 2' y que incluso se espantó al ver su nombre en las tendencias de redes sociales.

"Era en tendencia en Twitter y me meto a ver, dije 'Ay no, ¿ahora qué hice?'. Afortunadamente era por ese tema", dijo entre risas.

Zepeda también señaló que su presencia en la película de Marvel parece ser un homenaje que la casa de cómics rindió a uno de los géneros más populares de la televisión: "Creo que es un tributo a las telenovelas, porque las telenovelas son vistas en prácticamente todo el mundo y de alguna manera es un reconocimiento a este género tan importante".

¿Cuál es la telenovela de David Zepeda que aparece en Venom 2 de Marvel?

La escena protagonizada por David Zepeda que aparece en 'Venom 2' forma parte de la telenovela 'Acorralada', producida por Univisión en 2007.

En ella, Zepeda interpreta a Maximiliano Irazábal Alarcón, uno de los amores imposibles de Diana Soriano, encarnada por Alejandra Lazcano.

Martiza Rodríguez, Jorge Luis Pila, Mariana Torres y Sonya Smith también formaron parte del elenco de la telenovela.

