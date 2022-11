"Es dificilísimo": Los famosos se hacen del rogar para entrar a 'Quién es la máscara'

Las cuatro emisiones que lleva la cuarta temporada de ¿Quién es la máscara? han dejado sin palabras al público y a los investigadores del programa producido por Miguel Ángel Fox, que pone a prueba el ingenio y la creatividad de los famosos que aceptan el reto de cantar y bailar detrás de divertidos personajes en forma de animales, objetos, frutas y extrañas figuras.

Para Fox, “el principal desafío es ahora innovar, que la gente sienta un programa fresco, que vea valores de producción, mejor talento que el año pasado. Eso es lo que siempre trato de hacer: poner esos granitos de arena que hacen que este producto sea el de mayor calidad dentro de Televisa”.

Como la mejor temporada define Miguel Ángel esta edición, ¿pero cuáles son los elementos que lo llevan a esta afirmación?: “Hemos aprendido de las temporadas anteriores, que los personajes están mejor desarrollados en cuanto a su psicología o a su forma de hablar... Son más dados hacia la comedia; o sea, los que mejor construidos estaban son los que mejor funcionaban y mejor interacción tenían, tanto con los investigadores como con la gente. Tenemos muchos personajes de este tipo y pienso que en esta temporada sigue igual de sorprendente. Mi parte favorita es cuando Omar Chaparro presenta a los personajes y el público y los investigadores quedan con la boca abierta. Se podría decir que casi hago el proyecto para eso, para que la gente se sorprenda”.

“NOS HEMOS VUELTO MÁS EXIGENTES”

El proceso de ensayo-error en tres años le ha ayudado a él y a su equipo a pulir las imperfecciones. “Nos hemos vuelto más exigentes; detrás de un proyecto de este tamaño el ritmo es muy agotador, son jornadas muy pesadas, pero cuando nos sentamos a ver en edición lo que hemos grabado y vemos que hay material de sobra de muy buena calidad, eso nos genera muchas satisfacciones”.

Y aunque muchas celebridades lo dudan a la hora de recibir la propuesta, al final terminan rendidos a los pies del proyecto. “Es un formato en el que se requiere mucha disciplina y compromiso; no es nada más llegar y subirse al escenario. Al principio hay mucha resistencia, pero algo tiene porque, aunque es un esfuerzo inaudito el que hacen al estar cantando con todo ese peso en el escenario, se enamoran y quieren llegar hasta el final. El aplauso, la risa y los comentarios de los investigadores los emocionan”.

“ES DIFICILÍSIMO CONTRATAR TANTO TALENTO”

El productor expone que llegó a pensar que cada temporada le iba a facilitar la integración de los famosos al proyecto, pero no ha sido así. “Como se sabe que requiere de tiempo y suficiente disciplina, de clases de canto y de ensayos, algunos le temen. La primera vez que le platicaba a la gente, pensaban que yo estaba loco, no podían creer que los hiciera meter en esos personajes. Pero ya cuando ven que es exitoso, que tiene calidad, hay cierto camino andado, pero sigue siendo un proceso dificilísimo contratar tanto talento. Me siento como vendedor de seguros cuando estoy tratando de convencerlos”.

Si algo saben en ¿Quién es la máscara? es cuidar el secreto mejor guardado de la televisión mexicana. “El estilo de esta producción se basa en que sólo muy pocas personas lo sepan y por eso lo hacemos muy minucioso. Digamos que son unas 10 personas máximo quienes conocen la identidad de los personajes”.

Asimismo, revela que él también aporta ideas al equipo de diseño y vestuario para elaborar los bocetos: “Normalmente, tengo en mente qué personajes quiero hacer y referencias que voy buscando; ya me junto con los diseñadores y me hacen propuestas,. Luego puedo tener una idea, pero que no es práctica para hacer un personaje con las telas y materiales que utilizamos. En ese proceso algunos quedan feos y otros bonitos, pero estamos conscientes de que en el camino se van a quedar algunos”.

Sigue el chisme:

Qué pasó y cómo luce actualmente el niño de 'El sexto sentido'

Divorciada y feliz: Los amores de Grettell Valdez

Quién es el hombre que conquistó a la controvertida Bárbara de Regil