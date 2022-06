En 'La Academia' le dieron inmunidad a Rubí y sus compañeros ya la desprecian

Durante la presentación a prensa de la nueva generación de 'La Academia', la producción otorgó inmunidad a Rubí con tal de que los jueces no la sacaran del concurso antes de su gran estreno este 12 de junio.

Esa situación, así como su fallida presentación sobre el escenario del reality, detonó en comentarios sobre Rubí Ibarra, la quinceañera más famosa de México que se hizo viral hace unos años. Ahora dicen que es la nueva Jolette, pues no canta, pero genera polémica.

De hecho, Lola Cortés fue directa y le dijo que ella no debería estar en el concurso. "Me sorprende muchísimo que después de 7 mil y tantos que hicieron audición esta noche este es el ejemplo de lo que encontraron. Me parece inverosímil. Hay unos a los que se les puede trabajar, pero no entiendo a los que escogieron a este alumnado, ¿qué esperan que diga? No nena, no princesa, para mí tú no debes de estar aquí".

La misma Academia publicó la situación en sus redes sociales:

En el video de YouTube de La Academia donde presentaron a la nueva generación, hay comentarios que lo resumen todo:



"Injusto hacer el casting, formarte, echarle todas las ganas del mundo, para ver que meten a gente solo por hacer polémica... pero bueno, así es la tv, le dan oportunidad a personajes en vez de darlo a personas que tienen tantas ganas de aprender... Lo increíble será ver a Lolita y Gabito!!!!

"¡Qué decepción y qué coraje con la inmunidad de Rubí! No tengo nada en contra de ella como persona, pero por favor!!! ES UN CONCURSO DE CANTO y con todo respeto ella no canta. Además, mi molestia es que hicieran tan evidente el favoritismo por ella, la verdad es que se me hizo descaradamente injusto".

También en los comentarios de Facebook, en su cuenta oficial, el público se ha expresado: