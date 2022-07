Ema Pulido da el nombre del participante más tóxico de 'Las estrellas bailan en Hoy'

A la maestra Ema Pulido le han quedado a deber los participantes de Las estrellas bailan en Hoy. A su juicio, se han desligado de la disciplina y el compromiso que requiere esta competencia, por lo que el desenlace de este viernes 15 de julio le genera gran expectativa, al respecto charlamos con ella.

¿Cómo ve la competencia a días de la final? Difícil, el equipo va lento, pero seguro, trabajando, aprendiendo y superándose, eso me gusta. No tengo idea de quién podrá ganar porque los veo como iguales, siempre con fallas, de una parte o de la otra.

¿Cuál cree que ha sido el principal problema de esta temporada? La falta de un entrenamiento. A mucha gente nos gusta bailar, como nos gusta vivir, pero tenemos que buscar los caminos correctos para poder vivir, y no matarnos, no lastimarnos.

¿Cómo ve la falta de compromiso de los participantes que abandonaron el reality? Eso es lógico, pasa en el país, en tu colonia y en tu edificio. Sucede siempre que hay gente tóxica, nociva, pero así como llegan, se van, y no pasa nada. Está bien que se vaya depurando todo, y es problema de ellos el que claudiquen. Yo peleo porque haya más respeto para el baile, hay mucho lloriqueo, mucho de lo otro, pienso que así son este tipo de shows, que entre más se quejan, más llaman la atención.

¿Quién ha sido el participante más tóxico? ¡Híjole! Creo que todo el mundo lo sabe; hay mucha gente tóxica que se ha ido, pero puede que me cree un problema si digo quién. Hay gente como Toñita, siento que Toñita es tóxica para ella, se está haciendo daño a sí misma. Es víctima del sistema, de todo mundo, siempre está llorando y se está quejando de algo. Y perdemos mucho el tiempo quejándonos, en lugar de trabajar, de construir y mejorar.

¿Quién le arrancará un 10? No tengo la menor idea. Ahorita lo veo muy, pero muy difícil. Espero que alguien me arranque, por lo menos, el nueve, y lo deseo porque va a ser un gusto personal. Yo no estoy jugando a ser la más mala ni la más sangrienta, estoy tratando, como es mi misión, que le guste bailar a todo el mundo.

De las parejas, ¿cuál le ha hecho decir “guau, guau, guau” como su perro? (Risas). Hay muchos que me encantan cuando logran algo bueno. Óscar me ha hecho decir cosas lindas, por lo general, son los hombres, no es porque sean del sexo opuesto, pero me gusta mucho su actitud, la de las chicas es buena, pero un poco tibia. Quizá, de pronto, las mujeres, pensamos que con nuestra belleza ya la vamos a hacer, pero no. Toñita me ha hecho decir: ¡guau! De los chicos, Luis Fernando es extraordinario, pero con una energía terrible que siempre lo mata. Cinthia es muy buena, tiene que trabajar más. Veo muy difícil la final, no tengo un preferido, y qué bueno que no, porque cuando tengo un favorito, la suerte no lo bendice y siempre pierde.