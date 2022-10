'El último rey' es la mejor serie de Vicente Fernández; la otra "es una caricatura"

He visto las dos series televisivas sobre la vida de Vicente Fernández, y El último rey es la que recrea al personaje principal con mayor fidelidad. Juan Osorio se esmeró en armar una producción de gran calidad, y escogió a los protagonistas con los rasgos físicos más parecidos a las personas reales; el maquillaje y la caracterización fueron el toque maestro.

El aspecto de charro de Pablo Montero concuerda con el de Vicente; la imitación de sus canciones cumplió con el recuerdo del Charro de Huentitán. Además, el parecido de Iliana Fox, casi gemela de doña Cuquita, hizo creíble la historia.

LARGA Y TEDIOSA

La otra versión es una caricatura de la vida del charro cantor, un desperdicio lamentable de la información histórica que el mismísimo Vicente les dio a los productores y no supieron contar. Mal casting del actor Sebastián Dante para interpretar al cantante en sus años mozos y en su etapa madura.

Jaime Camil, buen actor, cantante de educación operística, está muy lejos de parecer hombre del campo y menos de cuna humilde. Mala edición y continuidad de los flashbacks; además de que abusan del recurso y el televidente se pierde.

Le aparecen dos medios hermanos a Vicente en el funeral de su papá, y en capítulos subsecuentes continua el personaje de él. El recurso del charro vestido de la muerte (no dudo que el propio Vicente lo haya sugerido), se vuelve poco serio por usarlo tantas veces que se vuelve grotesco. La serie es larga y tediosa.

CHENTE Y LA MUERTE

Y a propósito de Vicente... A mí me habló de la muerte en varias ocasiones, una de ellas muy concreta: estaba en su mejor momento y le pregunté si le gustaría ser ídolo. Me respondió: “Yo no quiero ser ídolo, porque los ídolos se mueren jóvenes. Yo no me quiero morir joven. Yo quiero cantar”. Estábamos en su rancho Los 3 Potrillos, y me mostró recuerdos de sus ídolos: un traje de charro de Pedro Infante, una camisa de Pedro Armendáriz y el traje de luces del torero Manolo Martínez. Esas prendas ya no están en su casa; cuando él sintió que su salud se deterioraba, buscó a los familiares de sus tres ídolos y les entregó respectivamente los símbolos que conservaba con mucho orgullo.

