El humorismo blanco de Chespirito incluía bromas de pedofilia y este video lo confirma

Antes de triunfar por toda Latinoamérica, Roberto Gómez Bolaños tenía un espacio en la televisión donde hizo sus primeras apariciones el 'Dr. Chapatín', personaje que después aparecería regularmente como parte del catálogo del escritor.

Pero el humor blanco del que 'El Chavo del 8' siempre se reconoció, quedaba muy lejos en los inicios de Chespirito con 'Los supergenios de la mesa cuadrada'.

Junto a los actores con los que después triunfó, Chespirito interpretó al 'Dr. Chapatín' en un sketch que hoy es criticado en redes sociales porque hace alusión a relaciones del médico canoso con menores de edad.

'Mococha Pechocha', interpretada por María Antonieta de las Nieves, lee una serie de cartas que evidencian la broma pedófila.

"Hemos notado que el Doctor Chapatín enamora a las mujeres sin importarle la diferencia de edad. ¿Sería capaz de casarse con una mujer de 28 años?", le preguntan; a lo cual el 'Dr. Chapatín' contesta: "Prefiero dos de 14".

El 'Dr. Chapatín' insiste en que no le gusta enamorar a niñas menores de edad, pero luego suelta una bomba:

"¡Falso! Me están levantando falsos, y no haga caso, me están levantando falsos ahí. ¿Quién firma este telegrama?", dice el Dr. A lo que 'Mococha' le responde: "Una niña de 12 años"... Entonces 'Chapatín' dice: "¿No mandó su fotografía?".