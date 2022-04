El día que Silvia Pinal hizo enfurecer al Vaticano... y lo que tuvo que hacer para salvar su película "Viridiana"

Lo más insólito de esta historia es que nadie se había dado cuenta de lo que Silvia Pinal y Luis Buñuel habían hecho. Ni la censura española ni el régimen de Francisco Franco se percataron de que en la película "Viridiana" había una escena que resultaría luego escandalosa para el Vaticano.

"Lo único que le cambiaron fue el final, cuando Viridiana, que cree que ya sido violada, se queda sola en el cuarto con ... Ahí le dijeron a don Luis que eso no podía ser porque Viridiana aún era virgen. Buñuel lo cambió sin problemas y la película se hizo".



"Viridiana" es una de las obras cumbre del cine mundial, ganadora de la Palma de Oro en Cannes y realizada por Buñuel en España pero con la actriz mexicana Silvia Pinal y producida por Gustavo Alatriste, su esposo en ese momento.

"¿Y este mueblero por qué quiere hacer cine?", le preguntó Buñuel a Pinal el día que lo conoció. "Ah pues porque me ama", respondió doña Silvia.

La película narra la historia de una joven novicia, casta, pura e inmaculada que un día va a visitar a su tío, quién se ha quedados viudo. La relación entre ambos se vuelve tormentosa porque él se enamora de ella (dice que le recuerda a su mujer) y ella no sabe cómo responder a esa pasión.

Con un intento de violación de por medio, la cinta se vuelve un fenómeno en Cannes, donde es aclamada.

"Concursó el último día de competencia, pensaban que don Luis había mandado una película chafa pero no, ganó la Palma de Oro", recuerda Pinal.

Al otro día, el Vaticano explotó en ira. "¡Película impía, impía!", tituló L'osservatore. Se pidió la excomunión de todos los que participaron la película y Francisco Franco ordenó que se quemaran todas las copias del filme.

Y así fue: Viridiana dejó de existir... Excepto por la copia que se proyectó en Cannes.

"Entonces yo me fui a París, conseguí el negativo, lo saqué de las latas, los puse en una bolsa de plástico y así me las traje a México. Así fue que salvamos Viridiana".

Pero ¿Por qué había enfurecido tanto El Vaticano? ¿Qué había pasado por alto la censura de Franco?

Se trata de una secuencia en la que unos pordioseros recrean la escena de La última cena. En lugar de 12 apóstoles hay 12 mendigos, en vez de Cristo está un ciego. Y delante de ellos una mujer se levanta la falda para tomarles "una foto" con la entrepierna.