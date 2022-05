'El Último Rey' conquista Nueva York: Pablo Montero paró el tránsito en Times Square

Pablo Montero la armó en grande en la popular avenida Times Square, en Nueva York. Cantó a los cuatro vientos El rey, de José Alfredo Jiménez, mientras la paisanada lo acompañaba entonando el estribillo y varias fans le gritaban: “¡Te amamos!”, y algunas querendonas lo abrazaban y besaban. No es común ver a un artista vestido de charro cantando a la mitad de esa vialidad. Los gringos que transitaban por ahí exclamaban: “¡¿Qué pasa aquí?!” (What happens here?).

EL ÚLTIMO REY EN EEUU

En la Gran manzana pasa de todo, pero que un charro y mariachis bloquearan una de las principales avenidas, no se había visto. Pablo estuvo ahí para publicitar la serie El último rey, el hijo del pueblo, la vida de Chente Fernández que el pasado 17 de mayo empezó a transmitirse por Univisión y sus filiales en Estados Unidos. Se reunió con representantes de medios, entre ellos El Gordo y la Flaca, que viajaron de Miami a Nueva York para entrevistar a Pablo, que se portó accesible y hasta les cantó a capela, mientras “El Gordo” De Molina le daba vuelo a la garganta echando el grito tradicional mexicano: “Aaaayyyyayay”, y la Flaca se le colgaba del cuello al apuesto galán para besarlo.

¿PABLO O CHENTE? Las dos veces que Pablo cantó fue con voz de Vicente Fernández; es decir, imitándolo. Declaró a los medios que durante la serie grabó 40 canciones, éxitos de Chente en el mismo registro del ídolo de Huentitán. Bien lo dijo el productor Juan Osorio: “No sé qué va a pasar cuando Pablo termine la serie: si cantará como Pablo o como Vicente”.

Pablo Montero dijo a TVyNovelas: “Es un honor, un privilegio y una bendición de Dios poder presentar este gran proyecto en uno de los lugares más emblemáticos a nivel mundial: Times Square, y poder cantar El rey, de José Alfredo Jiménez, uno de los temas más importantes de la música mexicana rodeado de mi público hispano, aquí en Nueva York. No dejen de ver El último rey, el hijo del pueblo, producción de Juan Osorio para TelevisaUnivision”.

PINTA PARA ÍDOLO Después de todo el ajetreo, el cantante fue a caminar a Central Park, y la hizo de turista, tomando video del gimnasio del hotel donde se hospedó, y decía al ver a tanta gente sudando la gota: “¡Aquí sí hacen ejercicio!”. Luego transitó por la calle y se autofilmó: “Voy a comprar unos tenis para ir a caminar, porque ando en puros huaraches”.

JUAN OSORIO ES SU PAPÁ Pablo Montero está en su mejor momento, y con esta serie se subirá al Empire State, de Nueva York; mejor dicho, llegará hasta la cima de su carrera. Es un descubrimiento del productor Juan Osorio, quien lo dio a conocer, y hoy lo convierte en el charro cantor más popular del momento. ¡Pinta para ídolo!