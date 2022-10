'El Retador' tuvo final de fotografía y ganadoras se dividirán los 3 millones

Contra todo pronóstico, la mexicana Verónica Linares, imitadora de Rocío Dúrcal, y la cantante peruana Joaquina Carruitero fueron las ganadoras de la segunda temporada de El retador, reality de talento que llegó a su desenlace el domingo 2 de octubre por las estrellas.

El despliegue de talento emocionó tanto a la audiencia como a los jueces de la emisión. Luigi Cruz, quien parecía tener la victoria asegurada con su imitación de José José, se quedó en el camino cuando, en el duelo a muerte, Verónica le ganó con una magistral interpretación que puso al público de pie.

Por su parte, Joaquina, de 20 años, sepultó a Kika Edgar en el escenario y avanzó al enfrentamiento final que reunió a los campeones de las tres categorías concursantes: imitación, canto y baile.

¿El premio? Tres millones de pesos o su equivalente en dólares que será repartido entre las protagonistas de este empate.

Ambas triunfadoras invertirán el dinero en necesidades personales que las aquejan. Y aunque ahora ganaron en disciplinas distintas, fue durante la primera temporada de El retador (2021) que estas mujeres se conocieron, al competir por el trono de imitación, que en esa ocasión se llevó Verónica con su inigualable Rocío Dúrcal.

En aquella oportunidad, Carruitero conquistó a Lucero, Mijares e Itatí Cantoral personificando a Adele, con un impresionante registro vocal.

Verónica: “Mi padre está desahuciado”

Para la participante de 38 años, El retador fue “una experiencia muy emocionante en la que me he divertido mucho”. Desde el set donde se coronó campeona, reveló que para participar en la segunda temporada debió hacer el casting como todos los aspirantes, sin ningún tipo de preferencias. Le apostó nuevamente a su talento y fue así como obtuvo el pase directo a la competencia. A Rocío Dúrcal la imita desde hace 25 años.

“Todo se dio por mi madre: en casa ponían su música, yo escuchaba los discos y crecí con esa admiración hacía Rocío. Actualmente hago presentaciones privadas, o en masivos. Yo misma hago mi caracterización, me encargo del vestuario y de cada detalle”, afirma la nacida en Ciudad de México, que también imita a otras estrellas como Ana Gabriel y Lupita D’Alessio. Soltera, pero “casada con la música, con la vida, con su carrera”, nunca sintió presión al enfrentarse a un imitador incógnito.

“Más bien era emoción y curiosidad. Lo que más me inquietaba era saber si se trataba de un personaje famoso o un aspirante desconocido”. El dinero de su premio, un millón y medio de pesos, lo utilizará para costear el cáncer que padece su papá. “Él está desahuciado. No me gusta hablar de eso, pero debo hacerlo porque es una situación real. Con lo que gané quiero seguir luchando por ellos y darles una vida tranquila y digna. Mi padre me está demostrando que, en el peor de los casos, sí se puede, y aunque tiene dolor físico, porque su cáncer está muy avanzado, él siempre demuestra fortaleza. Ya no quiere estar en un hospital, le están administrando morfina y es duro, No quiero causar lástima; mi única intención era demostrar mi talento y darle felicidad a mis padres”.

De la derrota al triunfo

Joaquina Carruitero tenía 13 años cuando se enfrentó a su primera frustración en un escenario. Participó en La Voz Kids de su país natal, pero ninguno de los coaches giró su silla, pese a llenarla de elogios por su potente y bien educada voz. Y aunque quiso tirar la toalla ante semejante decepción, tres años después, a los 16, obtuvo su primera victoria en un programa de televisión: Yo soy, interpretando a Adele, mismo personaje que la trajo a México en agosto de 2021 para competir en la disciplina de imitación en El retador.

En esa ocasión, la peruana confesó que comentarios y burlas sobre su peso pusieron en riesgo su autoestima, batalló con la ansiedad y la depresión, pero el canto y la música la sacaron del abismo. Aunque hace un año perdió el desafío ante Verónica Linares, Mijares le dijo que buscara su propio camino, pues tenía una voz que le permitiría brillar sin la sombra de Adele. Fue así como en 2022 tomó un avión y volvió al reality de talento, pero como aspirante de canto, sorprendiendo a los jueces y aplastando a la que hasta el domingo pasado era la campeona de canto: Kika Édgar.

