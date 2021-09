'El Retador': Luis Adrián, ganador de La Voz México 2017, subió al trono de canto

Como un torbellino llegó Luis Adrián al séptimo programa de El retador: derrotó a Irlanda y le arrebató la posibilidad de pasar a la gran final de este reality, convertido en el líder de audiencia cada domingo en las estrellas. Interpretando una versión ópera del tema No hace falta, de Cristian Castro, el originario de Oaxaca conquistó a los jueces y al público que lo subió al trono de canto.

Como “impresionante” calificaron Lucero, Itatí Cantoral y Mijares, la actuación de quien fue ganador de La Voz... México 2017. Los halagos no se hicieron esperar, y el vocalista estuvo al borde de las lágrimas mientras escuchaba a las estrellas.

“Para mí fue un proceso difícil, porque durante el casting se hizo una espera muy larga mientras nos decían si quedamos o no en el programa. Cuando nos seleccionaron nos dijeron en qué emisión íbamos a aparecer; fue muy estresante saber que había quedado para la semifinal, pues ya eran varias semanas de competencia en las que pasaron muchos participantes. Yo sentía que quien estaba en el trono era el mejor, y pasar duelo con Irlanda fue impactante, ya que habíamos tenido una experiencia juntos en La Voz... cuando ella quedó en tercer lugar y yo obtuve el triunfo”, explica Luis Adrián, quien se convirtió en el retador después de vencer a la venezolana Rassel y a la panameña Estefana.

“FUE MI REGRESO A TELEVISA” El cantante asegura que pisar el mismo foro de Televisa donde comenzó su carrera representó una mezcla de sentimientos, predominando la nostalgia al recordar cómo hace cuatro años cautivaba con su talento a Maluma, Laura Pausini, Carlos Vives y Yuri. “Fue como mi regreso a Televisa, sólo que con un formato diferente. No saben cuánto anhelé este momento, ¡imagínense lo que es exponer tu trabajo a nivel internacional teniendo un panel de jueces como los que hay en El retador! Sin embargo, las críticas fueron muy positivas. Ver al público de pie me hizo llorar; realmente estuve conmovido durante toda la grabación”, manifestó el talento de 33 años que pasó el primer filtro del programa interpretando el tema No sé vivir si no es contigo, de Mariah Carey.

Luis Adrián revela que la producción le pidió una lista de 30 canciones, y de esas se escogieron cuatro para después decidir cuáles eran las que iba a interpretar en la semifinal. “Me dijeron que debía cantar temas con los que me sintiera seguro, pero tenía cierto temor porque nunca las había cantado. Afortunadamente, a los profesores les encantaron y las fuimos trabajando para lograr el resultado que vieron en televisión. Me apoyé con la orquesta de Pepe Zavala, que me ayudó con los arreglos, y ya la magia vino después”.

