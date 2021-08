'El Retador': Conoce las reglas del juego y quién es quién

Este domingo 15 de agosto en Las Estrellas inicia 'El Retador', un extraordinario reality que pone a prueba la fortaleza y el valor de sus contendientes en las disciplinas de canto, baile e imitación.

La nueva producción de Rubén Galindo que reúne como jueces a Lucero, Manuel Mijares e Itatí Cantoral, contando con la conducción de Consuelo Duval.

Lucero, Itatí y Mijares

Una Diva - Lucero

“En este programa hay una fuerza y una energía que pocas veces he visto antes, y siento que al público se le va a ir el tiempo volando porque la dinámica es muy ágil y le brinda un ritmo distinto”.

Ídolo - Mijares

“Tienen un nivel muy elevado, son todos muy profesionales, y creo que aquí lo interesante es el reto que tienen los campeones, porque se van a enfrentar con competidores que también están increíbles”.

Espontánea - Itatí Cantoral

"El retador me está dejando una huella en el corazón para seguir adelante. Me impresiono con el talento de cada participante, con sus historias de vida y cómo lo entregan todo en el escenario".

Berth Oh y Sofía Escobosa

Juvenil - Berth Oh

“Esta es una apuesta muy divertida, muy diferente a lo que venía viendo el público los domingos en la noche, y es un reto para todos, porque además de entretener, va a inspirar a la audiencia”.

Co-conductora - Sofía Escobosa

La presentadora nos mostrará un talento oculto cada noche.

Radiante - Consuelo Duval

Más feliz no puede estar Consuelo Duval en esta nueva aventura que la estrena como conductora en Televisa. Por primera vez, la actriz lleva las riendas en solitario de la presentación de un programa de talentos con proyección internacional. “Siento que el escenario cada día me abraza más y me da más oportunidad de ser yo, y la verdad es que me tiene encantada; me levanto emocionada cuando sé que voy a venir, porque es una sorpresa ver el talento y a estos jueces maravillosos”.

LAS REGLAS DEL JUEGO

La competencia consta de tres disciplinas: canto, baile e imitación, en la que se estará erigiendo a un campeón por méritos del pasado.

En la categoría de baile pueden participar en solitario, en dueto o grupal. Mientras que, en imitación, el retador puede interpretar uno o más personajes.

Los campeones de baile, de canto y de imitación estarán sentados en un trono; es un lugar en el escenario que ellos se han ganado por haber triunfado en otros programas, incluso en otros países.

Para empezar, a ellos se les dará una bolsa inicial de cien mil pesos, y cada programa que logren permanecer en el trono, aumenta 100 mil pesos más su bolsa. De tal manera, que si entran en el programa uno y logran sobrevivir hasta la final, podrán acumular hasta 900 mil pesos.

Cada semana irán participantes de toda América Latina y del mundo de habla hispana, porque también habrá gente de España, Chicago, Nueva York, Los Ángeles, Miami, Puerto Rico, Argentina, Colombia, Venezuela, Perú, Chile y de toda la República Mexicana a tratar de arrebatarles ese trono.

El Retador, un formato nuevo y original de Televisa, creado por Mariana Vargas, Rubén Galindo y Marcelo Strupinni, producción de Rubén Galindo y Marcelo Strupinni, comprende ocho emisiones que se transmitirán los domingos a las 20:30 horas, por las estrellas, a partir del próximo 15 de agosto.

