Eduardo Yáñez se viste de mujer para nueva serie, pero ya lo criticaron

Además del estreno de la telenovela Corazón guerrero, Eduardo Yáñez también estrenó otro personaje en la serie 'Mí tío', donde interpreta a alguien muy distinto a lo que ha representado durante su carrera.

Con peluca, maquillaje y una actitud coqueta, el actor aceptó el reto de convertirse en mujer para la serie que en México se transmite en una plataforma de streaming. A decir del galán de telenovelas, fue todo un reto.

"Me sorprendió cuando me ofrecieron este personaje, no creí que algún productor pensara en mí como para hacer este tipo de personaje debido a la serie de papeles que he interpretado en micarrera. Este sale completamente de lo cotidiano, por decirlo así. Entonces fue para mí gratificante, al mismo tiempo, muy retador esta oferta y pues mi mánager, Alejandra Rodríguez, por que de entrada le tuve mucho miedo", contó Eduardo a la revista ¡HOLA!.

Se trató de un trabajo en el que Eduardo no quiso caer en parodias o burlas hacia las mujeres trans. "Quise evitar hacer una parodia o una burla o una imitación, quise realmente convertirme en una mujer para lograr hacer la madre de mi hija, interpretada por Gema Garoa, y poder tener completamente muy claras las necesidades de este personaje para que el público se dé cuenta de dónde viene. Él antes era un rockero muy fuerte, muy heavy, muy pesado, muy promiscuo e irrespetuoso de la vida, sobre todo de la mujer, y al verse soltero con una hija, él tiene que educar a esta hija. Él sabe que como hombre, no ha sido ningún modelo a seguir, no tiene el valor moral suficiente para implantar o tratar de establecer reglas de comportamiento en su hija y decide convertrise en mujer y mamá".

Sobre las críticas, hasta el momento de 'Mí tío', Eduardo Yáñez manifestó: "Hasta ahorita, hay de todo. Hay gente que te apoya, pero de los que me apoyan, les ha gustado el personaje, les ha gustado la serie como tal, es una serie que de un humor negro nos va planteando mucho la actitud que tienen ahora los jóvenes ante la vida con esto de las redes sociales y con tanta evolución tecnológica, la manera de pensar de los chavos ahora es muy diferente a la nuestra y se ve en esta serie de una manera un poquito más chistosa".

Sin embargo, en redes sociales hubo a quienes no les gustó que Eduardo interpretara a una mujer trans, habiendo actrices que sí lo son en la vida real.