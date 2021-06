¡Dupla explosiva! Faisy y Michelle Rodríguez estrenaron 'Faisy Nights'

Texto y fotografías: Otto Rojas

Separados son ingeniosos, cómicos y audaces, pero juntos forman una bomba explosiva de ocurrencias y carcajadas. Michelle Rodríguez y Faisy regresan a la pantalla chica, esta vez no para caerse de risa, sino para presentar un novedoso programa de entretenimiento nocturno.

Faisy Nights es un programa producido por Lalo Suárez, que presentará dinámicas, situaciones nuevas, entrevistas con artistas y presentaciones musicales. También tocará con un humor muy ácido los temas actuales de la cotidianidad. La primera temporada tendrá 52 programas y se transmitirá martes y jueves a las 10:30 de la noche por Unicable.

¿Cómo nace Faisy Nights?

FAISY: Este programa es un sueño de hace más de 15 años; siempre quise tener un espacio, un late night con mis mejores amigos, con Lalo Suárez produciéndolo. y a raíz del éxito de Me caigo de risa y lo que estamos viviendo todos, me dieron la oportunidad en Unicable de tener un espacio, y obviamente al lado de Mich (Michelle) será espectacular. Es un espacio en el que podemos apapachar a los músicos, cantantes, hacer dinámicas diferentes, donde podemos entrevistar a gente de todos los ámbitos y que se la pasen increíble. Estamos nerviosos y muy contentos.

MICHELLE: Es un sueño compartido, yo siempre digo que le aprendo mucho a Faisy, estar aquí a su lado es un regalazo.

Faisy, ¿qué tanto te costó cumplir este sueño?

Muchísimo, pero tampoco era una obsesión; siento que todas las cosas llegan en el momento indicado, me encanta hacer un late night mexicano. Ha habido varios intentos de personas que admiro y que quiero, pero muchas veces se han basado en late nights de otros países; vamos a arriesgarnos a hacer nuestro propio lenguaje y rescatar elementos de la escenografía, vestuario, todo muy mexicano, nuestros luchadores, los santitos, muy dicharacheros, como somos los mexicanos.

Tienen muy buena química los dos, ¿cómo se complementan?

M: Faisy es una persona a la que admiro, amo y le aprendo mucho, y el hecho de que me permita sumarle a su trabajo es un regalo siempre. Nosotros juntos la pasamos bien, y eso hará que quienes vengan al show a jugar con nosotros también la pasen espectacular.

F: Hay personas que siempre le agregan algo padre a tu vida, y una de ellas es Mich; cada vez que hacemos algo juntos es increíble, como nos ven, así somos dentro y fuera de los foros, hay muchísima confianza y cariño entre nosotros. Ella me regaña o yo la regaño, no estamos pendientes de quién hace más o quién hace menos, es una amistad que va a durar para toda la vida.

¿Qué han aprendido de ustedes?

F: Michelle me enseñó a valorarme, a confiar en mí, a reírme de las cosas más absurdas y disfrutar cada momento.

M: Faisy me enseñó principalmente que la vida es para pasarla bien, es un regalo que venimos a gozar, y él me hace pasarla mejor. Me ha ayudado a confiar en mí y a aventarme cuando tengo miedo.

¿Qué elementos característicos de ustedes tiene el programa?

F: En realidad todo, nuestro productor, Lalo Suárez, confía mucho en nosotros, cada programa será un traje a la medida de los invitados que tengamos y una opción para que la gente encuentre en este espacio una propuesta diferente y que siempre se sorprenda.

M: Las ganas de jugar y venir a cotorrear de forma padre.

¿Será una conducción distinta a Me caigo de risa?

M: ¡Es que es más tarde!

F: Es tarde, es en televisión de paga, voy a poder ser un poco más grosero, tendré la libertad de no tener tantos filtros y es otro ritmo de programa; Me caigo de risa es una franquicia, y éste (Faisy Nights) es nuestro.

