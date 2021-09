Diego de Erice en 'Inseparables': "Estoy soltero, pero a lo mejor termino con mi inseparable"

Este 20 de septiembre inició por Canal 5 la segunda temporada de Inseparables, amor al límite, en cuyo reality show 13 parejas compiten en varios retos para demostrar que son los mejores en todo. Al respecto, Diego de Erice, quien conduce el programa de nueva cuenta, comparte con TVyNovelas los pormenores de esta nueva entrega y el reto que le representa.

¿Cómo te sientes con el estreno de la segunda temporada de Inseparables? Estamos en un momento en el que es muy importante generar contenido que nos haga divertirnos y, curiosamente, el reality consiste en ver cómo se van desenvolviendo 13 parejas que están aisladas, pero con dinámicas muy divertidas. Los que ya vieron la primera temporada se van a sorprender con esta nueva entrega, porque viene corregida y aumentada.

¿Cuál es tu reto como conductor en esta nueva entrega? Superarme a mí mismo. En la temporada anterior, el público me conoció en una faceta distinta a la actuación y me recibió muy bien, incluso estuve nominado en los Premios TVyNovelas, pero en esta segunda temporada tengo la vara mucho más alta, entonces, el reto es mantenerme en el gusto del público entregando una conducción más dinámica, ágil y divertida, siempre con mi toque de humor sarcástico.

¿Qué aprendizaje te ha dejado este proyecto? Principalmente, no confiarme ni creer que ya llegué a la cima, porque conozco a mucha gente que se sube al famoso ladrillo después de haber trabajado en un proyecto grande como éste y luego cambia su forma de ser. En mi caso, rescato lo positivo y aprendo de lo malo; de hecho, en esta segunda temporada me sentí mucho más cómodo en la conducción.

¿Te gusta más que la actuación? Son totalmente diferentes; me gusta conducir porque puedo ser yo, sin máscara ni personaje, soy transparente y el público me conoce directamente. Y la actuación me fascina porque me brinda la posibilidad de meterme en la piel de personajes y experimentar situaciones que en la vida real jamás podría hacer; ojalá pueda seguir alternando estas dos facetas como lo he logrado hasta ahora.

¿Entrarías a un reality show como Inseparables? Curiosamente me quedé como conductor porque me invitaron a participar, pero llevaba poco tiempo con mi pareja y ella tampoco quiso, entonces les dije: “¿Por qué mejor no me invitan a conducir?”. Y en ese momento hablaron, hice una prueba por teléfono, y a los dos días me llamaron para decirme que hiciera mis maletas. La verdad, no cambiaría la conducción por nada, pero ahora que he visto a las parejas participando sí se me antojaría probar.

¿Hasta dónde llegarías por amor? Por amor siento que sería capaz de todo, porque es la fuerza que mueve al mundo, es algo que puede construir o destruir; puede ser lo más maravilloso o lo más aterrador.

¿Qué es lo más fuerte, loco o arrebatado que has hecho por este sentimiento? Por amor a mi carrera he hecho demasiadas locuras, pero por amor a una pareja he cambiado de país, me he mudado de casa, he modificado mi rutina y le he perdido el miedo a muchas cosas para las que pensaba que no estaba preparado; entonces, el amor es eso, aventarse sin saber cómo te irá. ¿Cómo está tu corazón en este momento? Ahorita estoy soltero, el que ocupa mi corazón es un perro gran danés de 80 kilos (risas). En algún momento empecé una relación, pero no funcionó, entonces vamos a ver a lo largo de esta temporada al aire, porque estoy empezando soltero, pero a lo mejor termino con mi inseparable.

