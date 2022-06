Diego Boneta llega a Televisa y Galilea Montijo se emociona: "¡Ya no te puedo ver como tía!"

Diego Boneta se deja vencer por la nostalgia cuando recorre los pasillos de Televisa: "Estoy feliz, camino por los pasillo y me viene tantos recuerdos, Televisa es mi casa, aquí empezó todo con Código Fama, con Alegrijes y rebujos, y me siento tan orgullos y feliz porque aquí fue donde empecé".

Boneta llegó al programa "Hoy", donde fue recibido por Andrea Legarreta y Galilea Montijo, quienes le recordaron que lo conocen desde niño. "Aquí te vimos desde que tenías 12 años, ¡ay eras un baby!", exclamó Galilea, la más emocionada.

El actor explicó, además, que no reniega de sus inicios: "De hecho es todo lo contrario, aquí fue donde aprendí, aquí me inicié y me siento afortunado y agradecido".

Al recibirlo, Montijo exclamó que se sentía como una tía. "Pero ahora ya creciste ya no te puedo ver como la tía... bueno como la tía libidinosa", dijo en broma y soltó una carcajada.

Diego Boneta, como niño estrella, comenzó su carrera en el reality show Código FAMA, en el que demostró sus aptitudes para la música y la actuación.

Luego de algunas telenovelas infantiles, comenzó también una carrera de cantante y ahora es un actor de series y películas.

Al finalizar la entrevista, Galilea Montijo le preguntó por su noviazgo con Renata Notni: "Te digo algo, no los imaginaba juntos y el día que los vi juntos, dije, dios mío, haces las cosas perfectas, guapísimos los dos y nos da mucho gusto verte".

Diego Boneta se limitó a sonreír y decir: "Estoy feliz".

Para el actor fue si primera entrevista presencial desde 2018, ya que había dejado de hacerlo a causa de la pandemia.