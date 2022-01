Dejan fuera a Chef Herrera de MasterChef y no tuvieron ni "la cortesía" de avisarle

Después de 9 temporadas y casi 6 años de ser uno de los jueces de MasterChef en México, el Chef Herrera quedó fuera del reality transmitido por TV Azteca, pero no le avisaron personalmente que ya no requerían de sus servicios.

Así lo anunció el propio chef, en una publicación donde expresó su descontento por haberse enterado por terceros, ya que considera "inconcebible" que no se haya tenido "la cortesía" de avisarle personalmente.

"Hola amigos y seguidores de MasterChef México. Les comento algo que me ha sorprendido: me entero, a través de los medios de comunicación, y no por las vías correspondientes de la televisora, que ya no participaré en esta edición de MasterChef junior. Tampoco se me dio una razón del por qué de esto. Supongo que esto se debe a decisiones tomadas por los directivos de Talento de dicha televisora. La verdad es una lástima, pues me hubiera gustado enterarme a través de ellos, pero eso no ocurrió. Inconcebible que después de 9 temporadas y casi 6 años de ser parte de este proyecto no se hayan tomado la cortesía de avisarme personalmente. Así las cosas.

"Sin problema: aqui sigo y nos seguiremos viendo, a través de mis redes sociales, de mis proyectos editoriales, de mis restaurantes y por supesto en MasterChef Latinos, que ya pronto se estrenará en los EUA. Gracias a ustedes, que nos siguieron durante todos estos años, gracias al equipo técnico de MasterChef -enorme- que fue quien hizo posible el programa y un reconocimiento a todas las personas que ya no forman parte del programa pero que fueron esenciales para su éxito.

"Mire, a todos se nos acaba el tiempo, por alguna razón u otra, y muchas veces sin ella. Ahora me tocó a mi. Pero a todos nos llega la hora, tarde o temprano. Eso es seguro. MasterChef es una parte importante de mi historia y eso no se borra.

¡Nos seguimos viendo! #masterchef", sentenció.

