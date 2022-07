De David Zepeda a Tenoch Huerta; los mexicanos ya están al Universo Marvel

Algunas apariciones de mexicanos en el Universo Marvel han sido rimbombantes. La de Tenoch Huerta para la película “Wakanda por siempre” ha despertado la idea de que hay un boom de mexicanos en este mundo de superhéroes.

Y algunos de ellos no tienen el protagonismo de Tenoch, por lo que es necesario recordarlos.

Joaquín Cosío es Logan. El actor mexicano, el año pasado, se convirtió en la voz de Wolverine para el podcast “La noche es larga”, una versión latinoamericana producida por Marvel. En esa misma producción también participó Bruno Bichir.

Salma Hayek es Ajak. En la película "Eternals", la jefa fue Salma Hayek. Aunque la película no tuvo el éxito esperado en taquilla, Salma aprovechó el protagonismo de su personaje para hablar de lo importante que era que una mujer mexicana interpretara ese personaje. Aseguró incluso que lloró al verse en pantalla porque Ajak representaba el triunfo de una larga lucha de los actores latinos por ser tomados en cuenta con personajes que no fueran meros estereotipos.

Tenoch Huerta es Namor. Representante máximo del movimiento “Poder Prieto”, Tenoch Huerta ha dicho que quiere utilizar su participación y personaje en la cinta de “Wakanda por siempre” como una plataforma para alzar la voz a favor de la inclusión. “Poder Prieto” es un movimiento que pide visibilizar a los actores morenos en más historias, así como derribar prejuicios en torno a los estereotipos de que los personajes ricos deben ser blancos, mientras que los villanos, morenos.

Mabel Cadena. “¡Mamá, soy una superheroína!”, escribió Mabel Cadena en su cuenta de Twitter el día que se dio a conocer el tráiler de “Wakanda por siempre”, en la que interpreta a Namora.

Gael García es Werewolf by Night. Aunque se trata solamente de un especial de Halloween cuyo estreno se piensa para este año, Gael puede presumir también que ha entrado al Universo Marvel.

Tony Dalton es Jack Duquesne. La entrada de Dalton a este universo a través de la serie "Hawkeye" fue fascinante no solo por el hecho de que sus fans lo vieron como un reconocimiento a su carrera en México sino que el personaje de Jack resultó muy diferente a lo que se lee en los cómics.





Lupita Nyong’o es Nakia. La ganadora del Oscar por “12 años de esclavitud” se integró al Universo Marvel con la película "Pantera Negra", con un personaje que demostraba muchos argumentos a favor del empoderamiento de la mujer.

David Zepeda. Su entrada al Universo Marvel fue peculiar. Ni él sabía que había entrado. Pero al filtrarse escenas de “Venom: Let There Be Carnage” , Zepeda apareció en una televisión que el protagonista mira mientras descansa luego de haber vencido al villano. ¿Qué escena era la de Zepeda? Nada menos que la de la telenovela “Acorralada”, de 2007.