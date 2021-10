Crece el pleito entre Alicia Machado y Gaby Spanic y terminan a gritos

El reality de Telemundo, 'La casa de los famosos', sigue generando polémicas por sus escandalosos inquilinos, y esta vez fueron Alicia Machado y Gaby Spanic las protagonistas de un pleito a gritos.

La tensión entre las actrices ya existía desde hace días, pues pese a que habían acordado ayudarse para no estar en riesgo de salir, Spanic decidió salvar a Celia Lora por encima de 'La Machado', lo que provocó su enojo.

Alicia Machado no bajó de "traicionera" a Gaby Spanic, pero hace unas horas, la discusión subió de nivel en plena cocina, pues 'La Usurpadora' destacó que la ex Miss Universo debería ser más limpia.

Machado no se quedó callada: "Sí, sí dije que eran cochinos, ¿y qué?. Cocina y limpia mamacita. Sí claro, y hay que aplaudirte también todas tus pendejadas, ¿cuál es el problema? Yo hago lo que me da la gana, esto no es una familia y te aguantas”.

Gaby Spanic defendió su punto: “Creo que todos son testigos de que, cuando cocino yo dejo limpio. Yo soy una mujer educada y eso se me hace muy feo”.

Los ánimos se elevaron más en Alicia, quien comenzó a soltar gritos y groserías, pues está enojada con Gaby Spanic por ser "falsa, hipócrita y doble cara".

La Machado se enojó luego de enterarse que su compatriota dijo en la casa que ni siquiera eran amigas, sino conocidas. Además, sus compañeros le calentaron aún más la cabeza al contarle que Gaby Spanic dijo que no la soporta. Sin embargo, Alicia remató: "Lo que te choca, te checa".

