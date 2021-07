"¡Córrela!"... ¿Recuerdas a Furcio? Este famoso estaba detrás del personaje

Hace 20 años, en aquella época donde no había YouTube, la única forma de ver los errores de los famosos en la televisión era con el programa 'Furcio'.

En el año 2000 llegó el programa humorístico que recolectaba errores de los famosos y los presentaba con la simpatía de Pedro Armendáriz Jr. y el personaje generado por computadora llamado 'Furcio', que fue un éxito.



De hecho, se convirtió en un fenómeno de la televisión y hasta tenía su propio disco, con el éxito 'La Macalacachimba' que puso a bailar a más de uno.

Pero detrás de 'Furcio' estaba Odín Dupeyrón, quien ahora triunfa como actor, conferencista, escritor y hasta youtuber, al compartir su muy particular forma de ver y vivir la vida.

En los años 90, Odín Dupeyrón trabajaba como la voz de 'Pancho' el inolvidable títere azul de 'Plaza Sésamo'; tenía exclusividad en Televisa y era maestro del Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa.

A principios del milenio se convirtió en 'Furcio', al darle voz y movimiento al personaje animado que le hacía ver su suerte a los famosos que se equivocaban en las grabaciones de los programas o telenovelas.



Pero después de un par de años de saborear el éxito, todo se acabó. Perdió la exclusividad, dejó de ser maestro en el CEA y enfrentó una depresión en medio de la peor crisis.

"Me encuentro con una mano atrás y otra adelante... La peor crisis económica de mi vida. Yo juntaba monedas de 10 pesos para ver cómo comía", contó a Mónica Garza en 'Historias engarzadas'.

Pero tras aquella crisis surgió '¡A Vivir!', el monólogo que lo catapultó sorpresivamente a la fama teatral en 2005, sin publicidad y solo por promoción de boca en boca de la audiencia.

Sin olvidar su primer libro 'Y colorín colorado este cuero aún no se ha acabado', en 2008 publicó el libro '¿Nos tomamos un café?', y otros títulos como 'En tu única vida ¿De qué no te quieres perder?'. En YouTube sube cada jueves un capítulo de 'Mientras me quede voz'.

