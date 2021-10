¡Cero!... Quiénes se llevaron la peor calificación de Lola Cortés en 'Las estrellas bailan en Hoy'

Las emociones ya se encendieron en 'Las estrellas bailan en Hoy', pues en la semana de estreno de la segunda temporada ya llegó la peor calificación, un cero de parte de Lola Cortés.

Ocurrió esta mañana, cuando Gaby Carrillo bailó pese a una lesión en el pie con Alejandro Ávila. Pese a los ensayos, no convencieron, y Andrea Legarreta les dio 8, Latin Lover, 6, y Lola Cortés les dio un 0.

"Yo creo que tal vez podrían pensarlo dos veces y no seguir, y tal vez irse y darle la oportunidad a alguien que sí... Piénsenlo bien, porque no se va a poner más fácil, y no vamos a exigir menos. Piensen las cosas", dijo la juez de hierro.

"Así como tienen la fortaleza para haber aceptado este reto, y se lo dije a Paul en la temporada pasada, tengan también la fuerza para decir no puedo, y están a tiempo, ¿va?", añadió Lola.

Alejandro soltó la carcajada al ver el cero, pero dijo: "La culpa no es del indio, sino de quien lo hizo compadre. Y yo sí te acepto el reto, a mí me encantaría que usted nos da un poquito de tu sapiencia en la acción. Por otro lado, yo sí, otro bailecito más y si quieres, que entre otro por mí".

En la primera temporada, el cero se lo llevaron Paul Stanley y Tania Rincón, cuando bailaron una cumbia y todo les salió mal. Más tarde, la pareja finalmente decidió tomarle la palabra a Lola Cortés, y prefirieron levantar la mano para salirse del concurso.

