Carlos Ignacio revela cómo lo tratan por interpretar a un gay en "Una familia de Diez"

Carlos Ignacio ha interpretado al "Tío Carlos" desde la segunda temporada de "Una familia de Diez". Se trata del papá de La Nena y ex marido de Licha, quien un día decidió irse de la casa para rehacer su vida con Pierre.

Carlos reconoce que fue fácil interpretar a un homosexual en estos tiempos en que la televisión exige cada vez más empatía y respeto.

"Nunca me he permitido hacer una burla o mofa de la comunidad. Siempre he tratado de interpretar a Carlos con los más altos valores del respeto y la dignidad".

El actor recuerda que el personaje estaba planeado para una aparición ocasional dentro de la trama de "Una familia de Diez" pero que fue gracias a la aceptación que tuvo de parte del público que se fue convirtiendo en un personaje estable para la familia López.

"Comencé a recibir comentarios de parte de la comunidad en la que me decían que me agradecían por la manera en la que interpreto a Carlos. Pienso que esta aceptación se da porque mi personaje jamás cae en el ridículo y, en cambio, muestra un lado muy humano".

Carlos, a lo largo de los años, ha logrado integrarse a la familia de Diez al grado de vivir con los López, junto con su ex esposa Lichita. Y de vez en cuando, como en la actual temporada, aparece Pierre para "moverle el tapete".

"Creo que esta manera en la que se ha desarrollado la trama también es un acierto porque es una manera de ofrecer un personaje digno y realista".