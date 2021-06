Carlos Aguilar 'El Zar' le puso la sal y la pimienta a 'Guerreros 2021'

Texto: Grisel Vaca

Platicamos en exclusiva con Carlos Aguilar “El Zar del boxeo” sobre el reto que tendrá como narrador del reality Guerreros en la segunda temporada, ya que en la primera se convirtió en una pieza clave del programa gracias a su voz y a la gran capacidad que tiene el comentarista deportivo de transmitir las emociones que viven los participantes durante las competencias.

Su pasión es tal que, confesó a TVyNovelas, tuvo algunos desencuentros con Nicola Porcella. “Le señalé el sobrepeso que tenía siendo un atleta de alto rendimiento… Tal ha sido la cercanía que hemos tenido, que bajó 14 kilos y trae un físico espectacular”, destacó.

¿Qué te animó a formar parte de Guerreros por segunda ocasión?

“La verdad, me enamoré del programa, y desde el primer momento que Rosa María Noguerón se comunicó conmigo acepté encantado. Me gustan las dinámicas que se desarrollan; para mí, las actividades deportivas son formativas, eso quiere decir que hay enormes escenarios para ir creciendo en lo físico, en lo espiritual y en lo mental, pero sobre todo se aprende a hacer trabajo en equipo.

¿Cuál es el reto para ti en esta temporada?

“Volver a divertir al público. La satisfacción de la primera temporada fue que en pandemia la gente tuvo la gran capacidad de poder simular con su familia uno de los circuitos del programa, este tipo de dinámicas ayudan a acercar a los hijos con los padres, y eso me dejó muy contento. La primera temporada fue un éxito total y queremos nuevamente quedarnos en el corazón de la gente.

Vimos que en la primera temporada te fue imposible no involucrar tus emociones…

“Así es, soy un ser humano muy emocional, y trato de manejar mis emociones inteligentemente, pero aun así hubo situaciones que me hicieron tener ciertos desencuentros con Nicola Porcella; yo le señalaba que era un tipo con mucha capacidad física y tenía que ser muy inteligente si quería ser el capitán de Leones, pero me sonaba a traición el hecho de haber estado en Cobras luego ser rescatado por Leones y querer buscar la capitanía.

¿Por qué?

“Porque creo que todo es posible mientras exista la forma para hacerlo. De hecho, en su momento le señalé el sobrepeso que tenía siendo un atleta de alto rendimiento, que en Perú había tenido nueve temporadas exitosas, y no era posible que en México se desempeñara así. En fin, tal ha sido la cercanía que hemos tenido, que bajó 14 kilos y trae un físico espectacular, viene con una gran estrategia y es el capitán de Leones.

¿Has platicado con Nicola recientemente?

“Sí, hace unos días nos vimos y nos dio mucho gusto, nos dimos un gran abrazo, me dijo que regresar a Perú y saber que, penosamente, Magda Rodríguez había muerto, le había dado fuerza.

De hecho, tú también trabajaste muy de la mano con ella…

“Así es, y estoy muy agradecido con Magda Rodríguez, desde que la conocí en Azteca tuvimos una gran relación, y cuando la vi en Televisa y me propuso el proyecto, generó en mí un reto enorme. Le estoy muy agradecido por la oportunidad y por el apoyo que me dio, tuvimos una relación muy estrecha en la producción del programa, recuerdo que me decía: “Necesito de ti emoción, que estalles, que lleves a la gente a sentir lo que está viendo en pantalla”, y el día que cerramos la primera temporada nos dimos un abrazo con mucha fuerza, fue la última vez que la vi.