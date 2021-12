Brisa Carrillo abandonó 'Como dice el dicho' por esta razón

En febrero del próximo año, la decimosegunda temporada de Como dice el dicho comenzará con cambios en su elenco base, pues Brisa Carrillo, la gran compañera de Sergio Corona en la cafetería, abandona el programa después de ocho años para impulsar su carrera de cantante y buscar otras oportunidades como actriz que le permitan crecer y evolucionar en el medio artístico.

Con una emotiva despedida, la producción dijo adiós a la joven egresada del CEA que interpreta a Marietta, una dulce mesera que siempre tiene un trato amable con los clientes del café más famoso de la televisión mexicana.

“SI HAY ALGO QUE DA MIEDO SON LOS CAMBIOS” “Es muy difícil para mí cerrar ciclos, es que hasta tengo ropa que no me quedaba desde 2015, entonces, como que no sé soltar y ha sido un proceso bastante difícil, muy complejo, pero creo que me voy en el mejor momento y cobijada por el apoyo que me ha brindado la producción, mis compañeros de trabajo, mis amigos y mi familia. Yo tenía la idea de renunciar, pero siempre con temor, porque si hay algo que da miedo son los cambios, a pesar de que te acercan a lo nuevo”, expresó la actriz, admitiendo que evaluó el tema con su psicóloga durante sus terapias.

Carrillo confesó a TVyNovelas que el sentirse en una zona de confort la llevó a analizar su panorama profesional, pues se sentía muy cómoda, con un trabajo soñado, pero que la limitaba en ciertos aspectos: “Yo espero otros proyectos actorales, acabo de firmar con un mánager de cine increíble, he estado haciendo castings y en la música también vengo con todo; quiero dedicarle tiempo a esa faceta porque la he tenido un poco abandonada y esa también es mi pasión, por eso cierro el 2021 con una gira promocional del álbum que escribí de siete canciones, ya en enero seguiré tocando puertas en Televisa, en series, en películas”.

Según la actriz, después de su familia, Sergio Corona fue la primera persona que supo su decisión de salir del proyecto, “él es mi gran amigo, lo invité a comer, le conté, pensé que se iba a enojar o que me iba a decir que estaba loca, pero más bien me sorprendió su respuesta, me dio ánimos, me aconsejó hacer lo que me dictara el corazón”.

