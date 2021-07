Aurora Valle volvió con 'Confesiones' y destaca: "Yo dejo que hablen mis invitados"

Un 2020 complicado impidió que Aurora Valle realizara la tercera temporada de su programa Confesiones. Sin embargo, la periodista no perdió el tiempo y aprovechó para preparar con mayor detenimiento una nueva entrega que promete testimonios conmovedores por parte de unos invitados de lujo que dejarán al espectador pegado a la pantalla.

Este domingo 4 de julio, a las 4:20 de la tarde, estrenó su espacio de entrevistas en el canal Tlnovelas, complaciendo a los espectadores que pedían a gritos su regreso a la señal de cable. Ahora, manteniendo el estilo que le ha otorgado el éxito en Confesiones, la tapatía, que inició su carrera en 1988, está de vuelta para brillar en lo que mejor sabe hacer.

¿Qué diferencia esta tercera temporada de las anteriores? "Bueno, la primera surgió en Intrusos, el programa que estábamos haciendo en ese momento, porque hacía yo una entrevista larga, y como sólo salían algunos minutos en ese espacio, aprovechamos para crear Confesiones. Entonces, ya para la segunda, nos fuimos comprometiendo mucho más. En esta tercera temporada cambiamos la escenografía, pero la esencia es la misma. Don Manolo Fábregas decía que cuando las cosas estuvieran bien, no se les hicieran cambios. Es por eso que mantenemos el contenido, soy yo quien sigue haciendo las entrevistas, con el mismo formato de las otras dos temporadas que tanto le ha gustado a la gente.

¿Cómo defines tu estilo? "Soy una reportera que no me gusta ser la protagonista, la que siempre habla. Yo dejo que hablen mis invitados porque el programa es de ellos, ellos son el contenido, ellos son las estrellas. Yo solamente soy el vínculo para ir hilando las historias. Son muy pocas mis participaciones; claro, hablo cuando tengo que presentar al invitado o cuando debo hilar bloques, pero en realidad se van ellos solitos, y eso es lo que ha distinguido a Confesiones.

¿Es cierto que Pedrito Sola será uno de los entrevistados? "Sí, lo confirmo, Pedrito Sola será uno de los entrevistados. Ya saben que en este negocio una no puede guardar nada porque todo se filtra.

¿Te siguen sorprendiendo las confesiones que hacen los famosos? "Sí, me siguen sorprendiendo. Carmen Armendáriz dice que ella produce lo que le gusta ver en pantalla, y eso he hecho yo. Toda la vida me han gustado las historias de las demás personas, porque no crean que esto de sentarse a hablar con los artistas es de ponerse bravo, es de saber escuchar. Tengo amigas que me buscan para que las escuche, creo que me ha pasado toda la vida, y no sé si es porque soy buena escuchando, pero me dicen que les gusta hablar conmigo y desahogarse.

Quizá te ven como una buena terapeuta… "A veces me pregunto si me equivoqué de profesión, porque un terapeuta, por todo lo que yo hago, cobra mucha lana. Pero me da mucho gusto, porque eso significa que le despierto mucha confianza a la gente, y ganarse la confianza de las personas en este mundo está muy difícil. Yo les agradezco porque ellos se sueltan, y eso sí, los cuido mucho, no permito que salgan al aire de una manera que no es correcta.

¿Ha cambiado la percepción que tenías de algún famoso luego de sentarse a hablar contigo en el sillón de las confesiones? "No es que cambie de percepción, simplemente los conozco mejor. Me pasó la temporada pasada con César Évora, yo sólo lo conocía de “hola” y “chao”. Pero el día que me senté con él yo quería llorar con su historia de cómo salió de Cuba. Otro que me sorprendió fue José Carlos Ruiz, quien me contó que por andar siguiendo a una muchacha en La Alameda se metió en la escuela de actuación de Bellas Artes, se olvidó de la chica y se enamoró del teatro. Entonces, son historias maravillosas, que inspiran, y eso es lo que me gusta presentarle a mi audiencia, me gusta que se sienta identificada, que las personas sientan que también pueden salir adelante.

