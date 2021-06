“Cuando Andrea Rodríguez, nuestra productora, me asignó el estilismo de Lola, me dijo que siempre tenía que llevar pelucas, y yo pensé que era demasiada extraña la idea. Junto con mi diseñadora Ana Clau comencé, día a día, a trabajar los colores, y ahí empezó todo. Me encanta hacer cosas nuevas, ella me inspira demasiado porque es una superactriz”.