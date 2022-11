Así fue el reencuentro de las actrices de 'Para volver a amar', 12 años después

Hace unos días, las protagonistas de la telenovela Para volver a amar se reencontraron en el Foro 7 de Televisa San Ángel para grabar un programa especial a propósito del reestreno del melodrama por el canal tlnovelas.

Alejandra Barros, Sophie Alexander, Nailea Norvind y Zaide Silvia fueron recibidas por Aurora Valle, quien condujo esta emisión en la que las actrices compartieron lindas anécdotas de esta historia que dejó huella en su carrera.

“Desafortunadamente Rebecca Jones no pudo venir y a África Zavala no le interesó, pero yo feliz de que estuvieran las demás que son lo máximo”, nos dijo Aurora Valle.

En entrevista exclusiva con TVyNovelas las actrices confesaron que Para volver a amar fue un proyecto entrañable que cambió su vida por completo.

ALEJANDRA BARROS: “ES UNA TELENOVELA QUE NO PASA DE MODA”

“A mí me dio otra dimensión como actriz, más seguridad y la oportunidad de hacer un personaje diferente y muy reconocido. “Definitivamente es un proyecto valioso por mil razones: la historia es una joya, el elenco que formaron Roberto Gómez Fernández y Giselle González (los productores) fue acertadísimo, y cuando haces bien las cosas todo sale bien y es para siempre porque esta es una telenovela que no pasa de moda, que no se ve anticuada porque fue hecha lo más apegada a la realidad”, dijo Alejandra Barros, quien además resaltó la gran calidad del melodrama.

SOPHIE ALEXANDER

Sophie Alexander, por su parte, expresó que Para volver a amar “es una antes y un después en mi carrera, ¡en la calle me siguen parando por ese personaje!”. La sobrina de Susana Alexander nos contó que el personaje era tan intenso que cuando llegaba a su casa sólo quería ver Los Simpson. “Maité me forjó como actriz porque tenía un gran nivel de rigor, recuerdo que durante los ocho o nueve meses que duró la grabación, yo llegaba agotaba a mi casa y en ese tiempo no tuve vida emocional hasta que guardé a mi personaje, a Maité, en uno de mis cajoncitos internos, porque mis personajes siempre se quedan dentro de mí, y hasta que yo la guardé y le dije: ‘aquí vamos a vivir juntas toda la vida’, pude continuar”.

NAILEA NORVIND

Para Nailea Norvind, dar vida a Valeria fue una forma de romper los estereotipos que la habían perseguido porque “me permitió ofrecer al público una nueva forma de expresarme, a veces en las telenovelas tendemos a encasillar a un actor y a mí, usualmente, me daban personajes más furiosos, antagónicos e intensos, y aquí pude explorar y demostrar que los actores tenemos matices. Valeria es un personaje que llevo en el corazón, el que más he querido”, confesó.

ZAIDE SILVIA

Aunque Zaide Silvia sufrió durante las grabaciones de la telenovela debido a la caracterización que requería Rosaura, su personaje -ya que usó una botarga que la hacía verse con 25 kilos de más, y era incómodo-, definitivamente eso no le significó nada en comparación de lo mucho que disfrutó hacer este protagónico.

“Para volver a amar es un parteaguas en mi vida, en mi carrera, como mujer y como actriz porque todas las enseñanzas y aprendizajes que obtuve en ese proyecto las aplico ahora. Para mí esa telenovela fue como hacer hermandad con unas mujeres maravillosas, todas protagónicas y excelentes actrices. Para volver a amar es una gran historia de amor, hasta se me eriza la piel de recordar…”. A raíz de este melodrama, a la actriz se le abrieron más oportunidades en el medio. “Me vieron de otra manera, había luchado porque vieran la versatilidad que tengo como actriz y con este proyecto pude lograrlo”.

