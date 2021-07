¡Arranque dorado! Todo sobre el estreno de 'Esta historia me suena Vol. 4'

En medio de una larga jornada de 12 horas, el equipo de producción de Esta historia me suena y casi 50 actores que participan en la cuarta temporada del exitoso seriado de Televisa realizaron las entradas promocionales del programa que, a través de diferentes canciones, desarrolla una trama alusiva a la letra del tema.

La productora Genoveva Martínez lideró cada una de las tomas que, junto con su equipo, diseñaron para plasmar en el audiovisual un concepto retro, teniendo como protagonista a una de las edificaciones que se ha convertido en un patrimonio arquitectónico de nuestro país, el Gran Hotel Ciudad de México, ubicado en la calle 16 de septiembre, sobre una de las esquinas del Zócalo capitalino.

La tarde del lunes 12 de julio, el elenco del proyecto, en el que Emmanuel Duprez funge como productor asociado, se reunió en la locación para grabar las escenas en el lobby del hotel, cuyo estilo Art Nouveau le aportó un toque de elegancia y lujo al concepto que veremos al inicio de cada capítulo en esta nueva entrega de la serie que inicia este lunes 26, a las 6:30 de la tarde, por las estrellas, y que aborda problemas familiares y juveniles en un tono familiar y optimista.

UN TOQUE VINTAGE

Para la grabación de las entradas en el Gran Hotel Ciudad de México, el equipo creativo de Esta historia me suena se puso como meta superar el flashmob que hizo con María José en una estación del metro, por lo que recurrieron a la majestuosidad de un lugar con más de cien años de construcción. “Quisimos tener al elenco vestido de gala, como si fuera a una entrega de Premios TVyNovelas; además de un desfile de estrellas, verán un baile con las JNS. La idea está basada en una fiesta, entonces, todos acuden a ese encuentro con su mejor vestuario. Claro, algunos actores forman parte de los empleados del hotel, otros son huéspedes, y con botellas en la mano y corbatas desatadas, se unen en una gran celebración”, expresó Emmanuel Duprez, productor asociado, quien resalta la belleza de las instalaciones que cuentan con unas impresionantes columnas dóricas y un exquisito vitral estilo Tiffany, que conforma la bóveda.

Celebridades como Alicia Machado, Jorge Aravena, Eugenia Cauduro, Scarlet Ortiz, Coque Muñiz, Raquel Bigorra, Raúl Coronado, Lisardo, Ariel López Padilla, Paty Díaz, Zaide Silvia Gutiérrez, Abraham Ramos, Fernanda López, Alfredo Gatica, Lisset, Andrea Noli, Alejandra Bogue, Omar Fierro y Erik Díaz acompañaron a JNS en el flashmob con el tema compuesto por Paty Cantú y Ángela Dávalos.

Genoveva Martínez, productora de 'Esta historia me suena', nos cuentó cuáles han sido los principales desafíos que ha tenido que sortear y la premisa de esta cuarta temporada:

"Estamos emocionados porque, como cada año, es un respiro esta serie en la que los temas son más divertidos, hay música, hay baile, tenemos coreografías en algunos programas, no en todos, pero las historias, en esta ocasión, tienen mucho que ver con mujeres que enfrentan retos y que se empoderan; creo que esa es la esencia y premisa de esta temporada, presentar mujeres que en su vida tienen un reto por delante y se deciden a tomar las riendas de su vida, logrando objetivos que no hubieran podido lograr si no se creen capaces. Creo que es un tema muy contemporáneo, muy actual, en el que las chicas, sobre todo las jóvenes, saben que son poderosas y que su poder personal radica en creerse capaces. Esto va a acompañar cada historia con temas noventeros, y eso es algo que a todos nos traerá buenos recuerdos.

¿Cómo hace la selección de las canciones para recrear cada capítulo? "En la primera temporada queríamos tener una temática muy vigente, quizá lo top del momento, por eso recurrimos al reggaetón y temas muy actuales, pero nos dimos cuenta de que el público estaba más enganchado con canciones clásicas, como cuando presentamos el episodio de “El gran varón”, basado en el tema de Willie Colón. Es por eso que en la cuarta temporada nos fuimos por otros éxitos de los 80, de los 90. Nosotros encontramos lo que el público estaba buscando en la televisión durante el horario vespertino de las estrellas.

