Arath de la Torre dio positivo; Raúl sigue en cuarentena y Paul vuelve a 'Hoy' el lunes

Este viernes 14 de enero, Arath de la Torre confirmó que, al igual que su esposa, dio positivo a COVID-19, por lo que se ausentará del programa 'Hoy', como lo hizo Raúl Araiza.

Arath comentó: "Tengo que estar en cuarentena un tiempo. Estamos esperando tres días para ver si los niños tuvieron contagio. Tenemos dos días más para que ellos estén bien

Mi mujer y yo estamos confinados en una habitación.

"Estoy vacunado, tengo mis dos vacunas. Irónicamente ayer me llegó mi certificado de vacunación. Afortunadamente soy asintomático. Pero no se confíen, usen el cubrebocas", alertó.

Relató que el jueves "le avisé a nuestra productora en corto, para no alertar a todos. Y me fui antes de terminar el programa para que me hicieran el estudio. Está difícil la situación".

En tanto, se espera que Raúl Araiza pronto termine con la cuarentena, luego de también dar positivo.

En tanto, Paul Stanley ha dado negativo a la prueba, pero su prometida dio positivo hace unos días, por lo que prefirieron que se quedara en casa. Sin embargo, para el próximo lunes se espera que vuelva al programa 'Hoy' y finalmente cuente todos los detalles de su próxima boda, luego de dar anillo de compromiso en París, durante las celebraciones de Año Nuevo.

Mientras tanto, ante la ausencia de conductores, Sergio Mayer fue invitado este viernes. Moisés Muñoz también ha estado toda la semana.

