Arath de la Torre: "Mi 'Cándido Pérez' no se burla de nadie"

Arath de la Torre se enfrenta a uno de los retos más importantes de su carrera: conquistar a las generaciones que disfrutaron al Dr. Cándido Pérez en la década de los 80 y 90, y seducir a los millennials con una nueva versión bajo la producción de Jorge y Pedro Ortíz de Pinedo que se estrenará el próximo 18 de julio a las 7:30 de la noche por las estrellas. Sobre esto nos platicó el actor en exclusiva.

¿Cómo describes al Cándido Pérez que interpretas? "Sin duda, es una versión híbrida entre Jorge Ortíz de Pinedo y yo. Es un Cándido renovado, es un Cándido nuevo, acaricia un poco a la generación que lo vio nacer; es un Cándido hermoso, divertido, encantador; tiene todas las características que tenía Jorge, pero no me estoy comparando con el personaje que hacía él. Estoy nervioso porque todos los estrenos son complicados, pero muy contento y satisfecho con todo el trabajo que hicimos. En definitiva, el personaje es más actual y tiene un humor más blanco.

¿Qué tanto cambió el Cándido Pérez de los 80 al del 2021? "El humor sigue siendo el mismo, la gente se seguirá riendo de lo elemental, de las cosas bonitas; es un Cándido que no hace bullying, no se burla de nadie, tiene un juego con su suegra, pero es mutuo y padre. Está muy bien cuidada y es para toda la familia.

¿Te inspiraste en algún médico amigo o familiar? "Mi familia es de doctores; el hermano de mi mamá es pediatra, mi prima es psiquiatra, tengo un tío veterinario que vive en Alemania, y como que la medicina siempre ha estado presente. Yo soy como el doctor de la casa, y de tantas veces que he estado hospitalizado, les he aprendido muchísimo. También tengo grandes amigos doctores que me dicen hasta colega y me envían felicitaciones.

¿Qué tips o consejos te dio Jorge Ortíz de Pinedo? "En realidad, hubo muchos; el más importante es: “sé tú”, me dijo que quería que fuera yo y no él, me respetó mucho la creación del personaje que hice. También muchas enseñanzas del género, y lo más grande fue cuando nos vimos en privado y me dio el personaje; me dijo muchas cosas emotivas y personales que marcaron mi vida. Jorge y yo tenemos una relación increíble, y trabajar con él es sabiduría, escucharlo y aprender.

¿Cómo fue reencontrarte con Irán Castillo después de trabajar con ella en Soñadoras? "Padrísimo. Con Irán tengo relación porque nuestros hijos estudian en la misma escuela, siempre hemos estado en contacto, pero laboralmente no habíamos hecho desde Los 39 escalones, que fue nuestra última obra de teatro juntos; reencontrarme con ella, una mujer tan madura con unos intereses muy diferentes, encantadora en el escenario, buena compañera, gran amiga, simpática, divertida. Ella es un acierto total para Silvina porque tiene una dulzura natural que a la gente le encanta; además, tiene una carrera desde muy pequeña, creo que es un regalo volver a trabajar con ella.

¿A qué tipo de público quieres llegar? "A la familia mexicana, a aquellos que siguen prendiendo la televisión y les entusiasma verla. La puedes ver con los niños, los adolescentes, porque es un humor blanco que no ofende a nadie. Los capítulos están padrísimos, y seguro vendrá una nueva temporada, porque ya está sobre la mesa. Les aseguramos que tendrán mucha nostalgia todos los que vieron Cándido Pérez; yo fui público de Cándido, y hay mucha emotividad.

¿Te da miedo que surjan comparaciones? "No, las comparaciones son difíciles, son complicadas, pero bueno, ha pasado mucho tiempo; no hay una referencia muy clara, por ejemplo, mis hijos no conocían a Cándido Pérez, pero mi homenaje a Jorge en ciertas áreas va a acariciar a esas generaciones. Que vengan las críticas buenas o malas, pero que vengan, lo importante es que exista el debate, pero siempre el constructivo, no el destructivo ni el descalificativo, que es basura.

