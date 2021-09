Angelique Boyer podría convertirse en Alicia Villarreal para bioserie

Alicia Villarreal está segura de llevar su vida a la televisión con una serie como las que están de moda, pero para interpretarla necesita de una actriz que soporte el peso de una gran producción, y quién mejor que Angelique Boyer.

La cantante tiene varias propuestas de actrices para el papel. La primera es su propia hija, Melenie Carmona, quien tiene un impresionante parecido con su mamá y también tiene dotes de cantante.

Sin embargo, le contó a la prensa que tiene en la mira a una de las protagonistas favoritas del público... "Hay algunas propuestas de actrices, y bueno, a mí me encantaría mi hija, ha tomado sus cursos dramáticos y todo eso, pero no sé, la verdad tengo una opción que me encantaría mucho y es con Angelique (Boyer)".

Sobre el proyecto, dijo: “Tengo dos opciones y ya me decidí por una, pero yo quisiera que mostraran a esa Alicia Villarreal que ustedes conocen, tampoco que digan ‘¡ay, pobrecita güera!’ porque pobrecita no tengo nada, me conocen, he trabajado mucho, me he esforzado en una industria que es de hombres, en la que me han hecho a un lado y en la que me he ido por gusto porque no quiero batallar”.

Todo está en el tintero, y Angelique Boyer no ha comentado nada al respecto, pero seguramente sería una gran opción, ¿no crees?

