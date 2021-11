Andrea Legarreta se confiesa tras supuesto desplante de Paulina Rubio en 'Hoy'

La visita a México de Paulina Rubio no se libró de controversia luego de que supuestamente hizo desplante y desairó a Andrea Legarreta en pleno programa 'Hoy', aunque la conductora ya reaccionó.

Ocurrió la sección #TBT en la que recordaron los éxitos de Paulina Rubio. Andrea se dirigía a ella, pero La Chica Dorada solo la miró al inicio de la sección, pues el resto del tiempo miraba a Paul Stanley.

Así que la prensa le preguntó a Legarreta y ella fue honesta: "La verdad es que cuando nos vimos nos saludamos normal, como siempre. Yo no sentí eso... Sí me daba cuenta que ella volteaba más hacia el lado de Paul, pero hay gente que tiene como un lado (mejor ángulo del rostro)".

"Paulina pidió estar de ese lado, ese es su lado. Me ha pasado con otros también eso, con quienes tengo más confianza se los llego a decir. Se lo he dicho a Gabriel Soto que lo amo... Me dio pena decirle eso a Paul, al final es nuestra invitada y si ella quiere estar volteando hacia allá, porque ese es su lado, pues yo tengo que respetarla".

Ahora que Paulina Rubio visitó el programa 'Hoy' casi ni le dirigió la mirada a Andrea Legarreta, por lo que la prensa cuestionó a la conductora si se sintió incómoda por el desaire...



"Prefiero no pensar que fue un desaire, prefiero pensar que de verdad es su lado. Hay gente en este medio que nos volvemos, no sé si es vanidad, mañas, manías, como ya me ha tocado, preferí verlo de eso lado. Cuando me despedí de ella nos dimos un abrazo. No sentí que fuera un desaire".

La prensa insistió en el pasado, sobre una supuesta rivalidad porque Rubio fue novia de Erik Rubín, actual esposo de Legarreta. "Es que eso me da risa, imagínate que después de Paulina pasaron 250 novias de Erik y luego aparecí yo. Paulina y yo nos conocimos en 'Baila conmigo'".

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!