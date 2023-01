Alistan miniserie sobre Paco Stanley con Belinda, Diego Boneta y Luis Gerardo Méndez

Prime Video prepara una miniserie inspirada en los últimos momentos de vida del inolvidable presentador Paco Stanley, y los primeros detalles ya son noticia, pues el elenco estará conformado por Belinda, Diego Boneta y Luis Gerardo Méndez.

Deadline publicó que el título de la serie todavía no se confirma, pero sí anunciaron que el elenco incluye también a Zuria Vega, Roberto Duarte y Jorge Zárate. Sin embargo, todavía no se sabe qué personajes tendrá cada uno.

"Los detalles sobre sus personajes permanecen en secreto, pero cada actor interpretará a una persona cercana al carismático presentador de televisión asesinado el 7 de junio de 1999. La miniserie mostrará cómo vivió cada persona los acontecimientos del trágico día", publicaron.

La producción comienza en poco tiempo y constará de seis episodios. Alonso Aguilar, jefe de Amazon Originals, Prime Video México, dijo: "La muerte de Paco Stanley marca un punto de inflexión en la historia de nuestro país, y en Prime Video nos sentimos muy orgullosos de que este talentoso equipo de cineastas haya logrado convocar a un elenco que hará historia en la televisión mexicana".

Belinda compartió la noticia y anotó: "Empezando el 2023 con este proyecto que me tiene muy emocionada lets go back to the 90's".

Por su parte, Luis Gerardo Méndez escribió: "Lo que se viene. Emocionado de contar la historia detrás de lo que consumíamos a la hora de la comida, todos los días en la televisión mexicana de los 90s.

Let the games begin. #Stanley".

Sigue el chisme:

Así luce la hija de Yuri adoptó a sus 45 años

Mira cómo luce actualmente 'Bruce Bolaños' de 'Matilda'

Ex esposa de Matías Novoa hace inesperada declaración sobre el actor