Alexander Acha jura que en 'La Academia' "no hay favoritismo" por Santiago

Después de toda la polémica en torno a Santiago y su presencia en 'La Academia', Alexander Acha decidió aclarar que en el reality no hay favoritismo por el alumno, a quien los jueces y él lo salvaron de ser expulsado el pasado domingo 17 de julio.

Al día siguiente, en la revisión del concierto, Alexander se retractó de haber castigado a los alumnos por hablar mal De Santiago y expresar que sienten que hay favoritismo sobre él. El director les impuso voto de silencio a todos, pero luego se retractó.

"En el calor del show pasan muchas cosas, me quedé intranquilo. Se me hizo injusto que les vengan y les pregunten lo que sienten y luego los sancione yo por eso. Hubiera sido diferente si ustedes hubieran llegado por su propia iniciativa a hablar de la situación de Santiago. Es injusto que después de eso haya una sanción".

De paso, Alexander aclaró que no hay apoyo hacia el alumno, a quien en redes sociales critican por no cantar y ser "apadrinado" por alguien... "Lo que quiero que se quede atrás es este rollito De Santiago... A mí no me dan línea, que si nos dicen lo que les tenemos que decir, lo que tenemos que hacer. Una cosa es que nos informen sobre lo que va a pasar con las decisiones del show, del espectáculo, y otra cosa es que nos digan lo que tenemos que decir. Las intervenciones que he tenido han sido totalmente neto, de a deveras".

"Lo único que sí les pido es que no le den por ahí, aquí no hay ninguna preferencia hacia Santiago. Si ayer el panel de críticos se decidió parar a pedir eso, no les dijeron que lo hicieran, que quede claro. Aquí no hay fraude de nada... Ellos se pararon y, tampoco es nuevo", insistió Alexander.

"Por mí que se queden todos y que ganen todos... entonces sé que pudiera parecer injusto pero ni fue iniciativa nuestra y que fue una iniciativa entre el público y los críticos, pero esta sensación de que todos permanezcan y ganen, la hemos tenido por todos ustedes, por todos hemos peleado igual", aseguró.

Para que quedara claro, repitió: "No quiero que piensen que aquí hay una preferencia con Santiago, porque no la hay. Que sepan no hay favoritismo y que no me interesa que gane Santiago, lo que pasó fue orgánico, quiero que sepan algo, por todos ustedes, yo hubiera dicho que sí. Aquí no hay nada personal, por todos ustedes estamos apostando".