Albertano revela por qué no se hizo tercera temporada de 'María de todos los Ángeles'

'Albertano Santacruz' actualmente brilla como juez de oro en 'Las estrellas bailan en Hoy' y ya hasta protagonizó la serie 'Nosotros los guapos' con 'El Vítor', pero todo surgió gracias a 'María de todos los Ángeles'.

En 2009 lo conocimos en la serie protagonizada por Mara Escalante como 'Doña Lucha' y 'María, y desde entonces el público quiere más de los entrañables personajes.

En 2013 nos regalaron una segunda temporada, pero no se supo más de su historia. En todos estos años no se ha concretado una tercera temporada, pese a que incluso se habló de que harían una película.

Pero finalmente 'Albertano' reveló el porqué no se realizó una tercera entrega, pese a que el público lo exige después de apoyar por una década a la serie.

En entrevista con la prensa afuera de Televisa, Ariel Miramontes adelantó que prepara una nueva serie, pero "antes de decidir hacer esta nueva serie que voy a hacer, las autoridades de comedia se les ocurrió hacer una tercera temporada de 'María de todos los Ángeles'"...

"Y la mayoría estábamos muy interesados en hacerla, incluido el productor y guionistas. Desafortunadamente no todos los actores coincidieron ni estaban en el momento de querer hacerlo y no se pudo realizar, es por eso que no lo hicimos.