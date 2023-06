Albertano deja en el olvido a María de todos los Ángeles y estrena nueva 'novia'

Ariel Miramontes está a punto de estrenar un programa con su personaje de 'Albertano'.

'El príncipe del barrio' marca el regreso del querido personaje de Ariel Miramontes a la televisión. El domingo 2 de julio a las 7:30 de la noche, por las estrellas, es la cita para verlo en un nuevo universo similar al de la obra de teatro 'Lagunilla mi barrio'.

Se trata de una nueva serie en la que parece que finalmente le encontrarán novia a 'Albertano'. Al menos así lo menconaron en el programa 'Hoy' al mostrar imágenes del inicio de las grabaciones.

Violeta Isfel interpreta a 'Polly', personaje que al parecer será "la tóxica" de 'Albertano', quien se caracteriza por ser un galán con muchos encantos que lo vuelven irresistible, incluida su larga melena "bien quién sabe cómo".

'Lomas de Chacaltepec' es la colonia donde 'Albertano' vivirá nuevas experiencias con personajes distintos a los de 'María de todos los Ángeles' y 'Nosotros los guapos'.



Pero si 'Albertano' tendrá nueva novia con 'Polly', significa que definitivamente dejó atrás a 'María de todos los Ángeles'. No sería sorpresa luego de que Mara Escalante revelara, en una entrevista reciente con Yordi Rosado, que los planes de Ariel Miramontes eran avanzar en su carrera lejos de la sombra de 'Doña Lucha'.

"Él quería hacer carrera, él como Ariel Miramontes, cada vez que coincidimos en un evento grande, nos juntan y es bonito encontrarnos, pero él ha decidido hacer más carrera en el teatro y yo decidí hacer más cine. Es muy válido hacer carrera. Y como Ariel me dijo 'no voy a seguir a tu sombra', y tiene toda la razón", dijo Mara Escalante, quien no descarta para el futuro una nueva temporada o una película de 'María de todos los Ángeles' con 'Albertano'.

