'Albertano' da triste noticia: "'María de todos los Ángeles' nunca jamás se volverá a grabar"

Luego de que hace unos días se publicara en algunos medios de comunicación que Televisa realizaría una nueva temporada de María de Todos los Ángeles, sin Mara Escalante (su protagonista), Ariel Miramontes “Albertano” echa por tierra esta versión, y en exclusiva con TVyNovelas aclara, a siete años de su final, que no se grabarán más episodios del exitoso programa. Por otro lado, nos cuenta cómo se siente por el inicio de grabaciones de Albertano contra los monstruos, su nuevo proyecto cómico donde compartirá créditos con Benito Castro, José Luis Guarneros, Maribel Guardia y Olivia Collins, entre otros, y que saldrá al aire a inicios del próximo año.

Se dice que grabarás una nueva temporada de María de Todos los Ángeles sin Mara Escalante... Esa serie ya se terminó, nunca jamás se volverá a grabar ninguna temporada; fueron rumores que corrieron porque siempre hay noticias falsas, pero para nada, esta es una serie completamente diferente (Albertano contra los mostruos).

¿Por qué razón decidieron terminar el proyecto de María de Todos los Ángeles? Hubo un momento en el cual los ejecutivos de comedia de Televisa estuvieron muy interesados en lanzar una nueva temporada, pero los intereses de Mara eran otros, ella estaba concentrada en su carrera de cine y no pudimos llegar a hacerlo, y es por eso que hay que seguir generando contenido y hacer reír a la gente; no nos podemos detener porque no se pudo concretar un proyecto.

¿Cómo es tu relación con Mara? Cuando nos llaman para trabajar juntos, que ha ocurrido, lo hacemos, tenemos una relación amistosa. Tuvimos alguna vez una diferencia, pero eso ya pasó hace tiempo, y como que la gente se quedó con la idea de que estamos enojados, pero no, para nada; de hecho, cuando empezó la pandemia nos comunicamos para ver cómo estaba el otro, entonces, hay un cariño y un respeto, desafortunadamente no pudimos seguir trabajando juntos, pero eso no quiere decir que estemos peleados ni mucho menos.

¿Volverías a trabajar con ella? Por supuesto; de hecho, ella me invitó a hacer una película y yo acepté, pero levantar un proyecto cinematográfico es muy difícil, y creo que en esas anda.

Por otro lado, ¿cómo te sientes con el inicio de grabaciones de tu nuevo proyecto? Muy contento, porque es un proyecto que ya teníamos ahí guardadito; incluso desde antes de Los Guapos ya teníamos la idea, estábamos trabajando en ella, pero por una razón o por otra no se había podido realizar.

Llevas el primer crédito sin compartirlo con nadie más, ¿eso lo vuelve más importante para ti? Aunque Albertano es protagonista, no recae en él toda la acción, es una historia de un padre que tiene un hospicio y Albertano está ahí, es uno de los protagonistas, pero no todo cae sobre él; está muy repartida la historia, las escenas, entonces, no siento nada más que sea yo el protagónico.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!