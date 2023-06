Al calor de las licuachelas, Wendy Guevara le baila sensualmente a Nicola en LCDLFMX

Wendy Guevara puso en aprietos a Nicola Porcella en la 'Noche chida' de 'LCDLFM'.





Después de que Nicola Porcella y Emilio Osorio le escondieron su colchón a Wendy Guevara, la querida influencer no se quedó de brazos cruzados y le hizo ver su suerte al actor peruano en 'LCDLFMX'.













Wendy Guevara comenzó a calentar motores en la 'Fiesta chida' imitando los pasos de 'Medio Metro': "Puro cabeceo, puro cabeceo".





















A su vez, Wendy, de 29 años, no dejó pasar la oportunidad de brindar con sus compañeros de la casa.







El candente momento llegó a 'LCDLFMX', pues al calor de las licuachelas y de los mezcales, la influencer guanajuatense, Wendy Guevara, le hizo un ardiente baile a Nicola, quien sólo se puso flojito y cooperando.

















"Yo sí me la amanezco aquí mientras me den masaje. Es que el alcohol así me pone, Nicola... Resulta y Resalta... Nomás un besito aquí y ya me paro", se escucha decirle Wendy a Nicola, en la segunda fiesta temática de 'LCDLFM'.





También puede interesarte:









RBD hará historia: grabarán uno de sus shows en vivo... pero aún no se sabe cuál será





Ana Paula Ordorica explica por qué se va de Televisa después de 19 años