"Ahora soy biónica": Susy Lu nos cuenta cómo la recibió Arath de la Torre al salir de "Reto 4 Elementos"

"Yo tenía ganas de seguir adelante, yo me quería morir en la pista; pensaba que era un esguince y que iba a estar en la competencia", dice Susy Lu, competidora que tuvo que abandonar "Reto 4 Elementos por recomendación médica.

Susy Lu tuvo una fuerte caída en el concurso del circuito de Tierra, lo que le causó una lesión grave. No obstante, ella siguió compitiendo.

"Yo sabía que tenía una lesión pero no pensé que tuviera que salir. Todavía, ya con la lesión, yo decidí seguir en esa competencia porque no quería dejar a mi equipo. Todo mundo me preguntaba si me dolía pero realmente, te lo juro, no sé si por la adrenalina o la emoción, yo sentía que podía continuar".

Pero no, no podía porque el ortopedista diagnóstico fractura y recomendó que fuera operada.

"Ahora puedo presumir de mis tornillos y mi placa, soy la Susy Lu biónica", dice divertida la actriz, quien es esposa de Arath de la Torre.

"Cuando les llamé por teléfono, me acuerdo que le dije a mi hija mayor que ya iba a salir de la competencia pero me sentía un poco mal porque dejaba a mi equipo que me necesitaba y ella brincó de alegría y dijo: 'qué bueno porque acá también te necesitamos".

Susy Lu asegura que ni la lesión, ni la operación ni la rehabilitación fueron problema para ella.

"Mi esposo me recibió preocupado pero yo al mes ya estaba bailando en tacones en la fiesta de quince años de mi otra hija. No me dolió nunca, ni siquiera durante la rehabilitación".