Adamari López embarra a Toni Costa al hablar de famosos que usan a sus hijos en LCDLF

El pleito entre Laura Bozzo e Ivonne Montero desató una ola de críticas contra la peruana, y Adamari López no se quedó atrás al presentar el video en Hoy día, el matutino de Telemundo donde trabaja.

La presentadora opinó que todos los insultos de Laura no fueron correctos, y solo provocó que Ivonne Montero ganara su simpatía y votos.

"Me parece muy mal y feo, y lo que me dan ganar es de seguir votando y apoyar a Ivonne para que gane los US$200 mil porque tiene una hija que necesita una operación, y necesita ese dinero", dijo Adamari.

Y es que Laura Bozzo acusó a Ivonne de "usar" a su hija Antonella como "un trapo" para ganar votos en el concurso y finalmente el dinero del premio.

Pero a decir de Adamari López, todos los concursantes con hijos han hecho lo mismo, incluido su ex Toni Costa:

"Si vamos a hablar de quienes han utilizado, porque Laura le dice que ella utiliza a su hija para dar pena y obtener el cariño de la gente, ¡ahí todos han utilizado a sus hijos! ¡O todo lo que quieran utilizar para poder ganarse un voto!... Daniella, que la quiero también muchísimo y que también entonces ha utilizado a su hija y es de las mejores amigas de Laura, Toni también, Natalia también, todos ahí que han tenido hijos los han utilizado para ganarse el cariño de la gente...".

"¿¡Ahora vienen a decir Laura de Ivonne!? ¡Yo me quedo furiosa!", dijo López.

Adamari reflexionó: "Laura, tienes que recuperar la razón, ya falta poco, no dejes que te piquen las viseras, porque estallas y no es bonito lo que sale cuando estás así... Ese ataque me pareció terrible, lo que le dice es feísimo... Laura sobre todo que la hemos escuchado que es defensora de las mujeres, ¿que la ataque de esa manera?".

"No sé el juego que está jugando, creo que esta última semana ha sacado lo peor de Laura y ella me parecía que iba super bien en la competencia y se estaba ganando un cariño y un lugar que se merecía.