ALERTA Spoiler: Aseguran que este participante ganó MasterChef Celebrity, ¿pero qué dice él?

Ya van varias temporadas donde antes de la final conocimos el nombre del triunfador de MasterChef, por lo que en esta temporada con celebridades no podía ser la excepción.

Y es que esta semana se filtró el nombre del supuesto ganador de 'MasterChef Celebrity', gracias a cuatro palabras que escribió el periodista Alex Kaffie en una de sus columnas. Sin dar más detalles, simplemente escribió: "Seré breve: Francisco Chacón".

Eso fue tomado como el spoiler definitivo sobre el nombre del ganador. Sin embargo, tal parece que la producción ahora sí decidió blindarse de filtraciones, y habrían grabado 4 finales con cada uno de los participantes.

Esta teoría fue reforzada luego de que Marcho Chacón habló durante una entrevista para el canal de Christian Martinolli, en la que fue claro que ni él sabía quién ganaba, pues la producción "cuidó muy bien" el tema de los spoilers.

"Mucha gente me ha dicho, ya dinos si ganaste que no sé qué, en realidad no sé si gané o no gané, todavía faltan días para la final y aunque supiera no se los diría, pero en realidad no sé, en de verdad, no estoy mintiendo y quién les diga “ganó fulano” no le crean, porque nadie de los que estamos participando en MasterChef sabemos quién ganó, el tema de los spoilers esa parte se cuidó muy bien, no le hagan caso a nadie de que alguien fue o no ganador de MasterChef", dijo Chacón.

Recordemos que a la final de MasterCher Celebrity llegaron Germán Montero, Stephanie Salas, Paty Navidad y Paco Chacón. Durante la temporada, grabada en plena pandemia, hubo algunos contagios de COVID-19, incluyendo a Rebecca De Alba, quien estuvo hospitalizada.

