5 películas para recordar a Vicente Fernández, "El Charro de Huentitán"

Con su partida, Vicente Fernández no solo deja un enorme hueco en los corazones de millones de amantes de la música ranchera en todo el mundo, también deja abandonado un lugar de oro en la cinematografía mexicana que le corresponde gracias a su trabajo como actor en una de las épocas más populares de la industria.

También lee: Todos los detalles del funeral y homenaje a Vicente Fernández, la leyenda de la música ranchera

Entre 1972 y 1991, el jalisciense llevó su figura a la pantalla grande en 32 películas, permitiéndose interpretar lo mismo a personajes gallardos que a hombres frágiles que sufrían por el amor de una mujer.

En memoria del "Charro de Huentitán", recordamos 5 películas donde el talento de Vicente Fernández como actor pudo ser apreciado y disfrutado.

Uno y medio contra el mundo (1973)

En una de sus primeras películas como protagonista, Vicente Fernández se convirtió en "Lauro", un hábil ladrón que decide tomar como protegido a "Chava", un pequeño delincuente de la Ciudad de México que parece seguir sus pasos.

Cuando "Lauro" es atrapado y encarcelado, el pequeño decide ser honesto y confesarle la verdad: no es un niño, sino una niña. Este dato no tendría mayor relevancia de no ser porque, a su salida de la prisión años más tarde, el convicto se reencuentra con "Chava" (Ofelia Medina), ahora convertida en una hermosa mujer.

Escrita y dirigida por José Estrada, padre del afamado director Luis Estrada, esta película de 1973 no solo presentaba un final trágico al más puro estilo de 'Bonnie & Clyde', también ponía sobre la mesa la complicada historia de homofobia que la sociedad mexicana guarda en su interior.

Esta película está disponible para verse en Blim.

Vicente Fernández en una escena de 'Uno y medio contra el mundo'

El hijo del pueblo (1974)

Ya convertido en una auténtica estrella de la pantalla, Vicente Fernández se puso bajo las órdenes del director René Cardona en 'El hijo del pueblo', un drama musical donde se pudieron escuchar clásicos como 'Que te vaya bonito' y 'Mares de tristeza'.

Ahí, el padre de 'El Potrillo' encarnó a un taxista que decide regresar a vivir con su abuela después de sufrir una decepción amorosa. Sin embargo, su tranquila rutina cambia después de que rescata a los pasajeros de una avioneta que cayó en su pueblo.

Además de realizar un curioso homenaje a su tierra, Huentitán el Alto, Fernández protagoniza una curiosa trama que presenta el choque de clases predominantes en México. Lucía Méndez y Sara García, la eterna abuelita del cine mexicano, también participaron en el proyecto.

La ley del monte (1976)

Pocas películas pueden ser tan representativas de la carrera de un intérprete como 'La ley del monte' lo fue en la carrera de Vicente Fernández.

Estrenada en 1976, la película de Alberto Mariscal contaba la historia de "Maclovio Arrieta", hijo de un hacendado caído en desgracia que regresa años después de vivir bajo el cobijo de un cura para luchar en la Revolución. En su camino de guerra, el hombre regresa al pueblo donde perdió todo y en donde en algún momento juró su amor eterno a "Soledad Fernández" (Patricia Aspíllaga), de quien grabó su nombre en la penca de un maguey... juntito al suyo.

Desafortunadamente, no todo es ideal en esta estupenda adaptación de la novela homónima de Pedro Antonio de Alarcón, pues "Maclovio" tendrá que hacer todo por cumplir su promesa y quedar junto a su amada, aunque eso signifique batirse en un duelo a muerte.

El tahúr (1979)

A finales de la década de los setenta, Vicente Fernández se estableció como uno de los grandes héroes del cine mexicano de esa época gracias a sus personajes en dos películas: 'El arracadas', de 1978 y 'El tahúr', de 1979.

En esta última, dio vida a "Martín Estrada", un hombre con pocos recursos que ve como el amor de toda su vida, "Alejandra" (Amparo Muñoz), es ofrecido por su familia a uno de sus amigos, Raúl (Jorge Rivero), un sujero de mejor posición económica.

Tras años de presión, desconfianza y rencor lejos de su pueblo, "Martín" regresa convertido en afortunado tahúr dispuesto a ganar todos los juegos para retomar el corazón de "Alejandra".

Vale la pena resaltar que en esta película apareció un muy pequeño Alejandro Fernández. De hecho, "El Potrillo" se volvería un colaborador recurrente de su padre en la pantalla, compartiendo créditos en títulos como 'Picardía mexicana' de ese mismo año y 'Mi querido viejo', de 1991.

Matar o morir (1984)

Antes de dedicarse por completo a la música, Vicente Fernández dio a sus seguidores una muestra más de virilidad masculina con 'Matar o morir', película de Rafael Villaseñor Kuri donde se aborda una temática aún presente en nuestros tiempos: el racismo contra los mexicanos en Estados Unidos.

En la película, el cantante se puso en los zapatos de "Arturo Mendoza", un ranchero poderoso que se aprovecha de su fama como viudo para hacerse de los corazones de todas las mujeres de su pueblo. De hecho, la única "piedrita" en su vida es "Vicente" (Humberto Herrera), su irresponsable primogénito al que corrió de casa después de robarle para cubrir sus deudas de juego.

Sin embargo, su situación cambia después de que recibe una llamada desgarradora: su hijo fue encontrado muerto en Nuevo Laredo. Tras llegar al lugar, "Mendoza" se entrevista con "Tony Collins" (Pedro Armendáriz Jr.), un oficial de policía que podría saber más de lo que dice sobre el asesinato de su hijo.

Entre intrigas y balazos, esta curiosa pieza de acción de solo 100 minutos llevó a Vicente Fernández a la gloria y lo mostró como un auténtico (pero muy atípico) héroe de acción.

Sigue leyendo

Vicente Fernández: de mesero y cantar por propinas a ser el 'Rey de la canción ranchera'

El medio artístico está de luto: así despiden a Vicente Fernández

La última entrevista de Vicente Fernández en su rancho

Murió Vicente Fernández... y estas son las canciones de amor y desamor que nos dejó

¡SUSCRÍBETE A TVyNOVELAS!