3 parejas que Andrea Legarreta cree que podrían llegar a la final de 'Las estrellas bailan en Hoy'

Le dicen la Juez de Caramelo, y mejor apodo no le pudieron poner, pues Andrea Legarreta es pura dulzura cuando está en Las estrellas bailan en Hoy. La animadora, y ahora crítica, disfruta el éxito del reality show que produce Andrea Rodríguez, y aplaude la decisión que tomaron los ejecutivos de alargar el programa debido a la alta audiencia que registra cada mañana la emisión.

De esto, y de las parejas que tienen mayor potencial para disputarse la final, nos habla la conductora que comparte el panel con Latin Lover y Lolita Cortés.

Se alarga esta primera temporada, ¿qué te parece? "Me parece muy bien, creo que al público le ha gustado mucho, que está feliz, y eso ha sido muy favorecedor para el programa. Por supuesto que la gente quiere entretenimiento, quiere disfrutar, quiere vivir emociones. Eso es lo que provoca un reality en el espectador, y yo me siento contenta con todo lo que está ocurriendo.

¿Qué es lo mejor que has visto hasta ahora? "He visto muchos momentos de cada pareja. Sin embargo, creo que lo que vimos el martes pasado con Michelle Vieth y Silverio fue espectacular, esa cantidad de cargadas y la manera en las que las hicieron, ese esfuerzo, ese compromiso, esa entrega, se agradecen mucho. He visto cosas maravillosas también con Marisol González, que jamás me imaginé que iba a verlo porque ella decía que era arrítmica y que no bailaba, pero ha logrado unos bailes padrísimos con Moi. Lambda y Mariana también están muy bien.

¿A ti te dio miedo bailar? "¡Es que no me lo ofrecieron!

¿Lo hubieses hecho? "No lo sé, quizá sí. Lo que me preocupa son los tiempos después, porque yo afuera tengo un universo de cosas por hacer, entre mis hijas, lo mío personal, que también trabajo afuera en otras áreas, entonces, la verdad es que se hubiera vuelto un poco complicado. Sería como lo que les pasó a Paul y a Tania, que no pudieron continuar por la cantidad de tiempo que requería la competencia.

¿Quiénes crees que son los tres que van a llegar a la final?

"Yo creo que Michelle y Silverio; quizá Marisol y Moi, y no sé, no sabría decir la tercera, pero no hay que olvidar a Raúl y Ximena, así que está complicado.

¿Cómo ha sido compartir panel con Lolita Cortés y Latin Lover? "Ha sido muy grata la experiencia. De pronto puede haber diferencias, pero yo a Lolita la admiro, la respeto, la quiero, me gusta mucho lo que hace como crítica. Igualmente Latin, es un buen hombre que también tiene mucha experiencia en este sentido, y los disfruto mucho.

Aunque el programa estaba concebido para seis semanas, el alto rating que registra cada mañana hizo que la producción replanteara el formato alargándolo en dos ocasiones con la llegada de otros participantes y una

nueva oportunidad para los eliminados. Ahora, será el viernes 25 de junio cuando finalice el reality show que promete un desenlace de lujo con las mejores parejas de la competencia.

