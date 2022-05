2da temporada de 'El último rey' destapa polémicas e infidelidades del charro

Si la primera temporada de El último rey, el hijo del pueblo estuvo salpicada por la polémica, la segunda entrega de esta bioserie no se queda atrás y promete destapar los candentes episodios que la familia Fernández jamás hubiera querido compartir con el público. Juan Osorio, productor de este ambicioso proyecto basado en el libro de la periodista Olga Wornat, asegura a TVyNovelas que la calidad lograda en estos 20 capítulos no tiene comparación, pues trabajó de la mano del director Eric Morales y de jóvenes cineastas que hicieron una obra maestra. Pero, además, Osorio revela qué características vio en su hijo Emilio para integrarlo al elenco y cómo su pareja, Eva Daniela, se preparó para darle vida a la famosa Chicotito, el amor prohibido del llamado hijo del pueblo.

¿Qué fue lo más difícil de abordar en esta segunda temporada? Yo creo que lo más complicado es que estés dedicado y, sobre todo, metido en que cada escena, cada actor, cada momento esté bien hecho profesionalmente. Tú has estado con nosotros, has visto el trabajo, la disciplina, pero al final del camino, la pantalla es la que manda, y ahí es donde se tiene que reflejar este esfuerzo. Entonces yo pienso que lo más difícil es terminar la grabación. Me duele mucho porque he sufrido, me he conmovido; han sido muchos obstáculos como para no terminarlo como debe ser.

¿Hubo algún episodio del libro de Olga Wornat que dudó en llevarlo a la serie? Yo siempre tuve claro el cómo íbamos a hacer la adaptación y lo que no iba a tocar. O sea, hay episodios en el libro que no me interesaron en lo más mínimo porque yo no vengo a hacer un folletín de la vida de un ídolo como Vicente Fernández, yo vengo a contar lo que es el ser humano, lo que es el artista y lo que se sufre. Siento que la parte aspiracional es el ejemplo de este proyecto.

En cuanto a las infidelidades que se tocan en la producción, ¿cómo hacer que Vicente siga siendo el ídolo que todos quieren pese a sus errores personales? Había que plasmarlo, pero con mucho respeto. Yo tenía la tarea de hacerlo con un gran sentido de responsabilidad. Nosotros tocamos la infidelidad porque así es este negocio, y esos errores tuvieron una factura que Cuquita se la cobró muy cara. Vicente amaba a su esposa, y cuando daba estos resbalones, le dolían. Sí era la pasión del momento, pero cuando llegaba a su casa le dolía mucho.

¿Cuál fue la lección que le dejó el personaje de don Vicente? Lo primero es saber que quiero vivir en paz, y para lograrlo no debo meterme en camisa de once varas. Nunca pensaría en tener una relación extramarital, para nada, no me interesa. Y segundo, pude notar que hay una similitud entre Vicente Fernández y Juan Osorio, nada más que Chente estaba frente a las cámaras y yo detrás. El mismo esfuerzo, sacrificio, y las mismas puertas que Vicente tocó, yo lo viví.

En el caso de Emilio, ¿cómo fue su selección, separando al padre del productor? Yo como productor siempre me separo del rol de padre, soy muy exigente en el trabajo, por eso Emilio tuvo que hacer pruebas de canto, fue a grabar, y sin verlo a él escuché un audio y pude ver el parecido con Alejandro.

¿Es decir que él no está en el proyecto por ser el hijo de Juan Osorio? No, no. Al contrario, me gusta dejarlo solo, que fluya, que vaya, porque quiero que sea él. Yo ya cumplí, ya lo solté, ya es él. Y me da más orgullo estar aplaudiéndolo que asesorándolo.

Eva Daniela también está en El último rey, ¿cómo la seleccionó para el personaje? Ella también hizo sus pruebas, la sufrió porque la mandé a documentarse, a investigar, a buscar todo. Entonces me presentó un proyecto de la Chicotito, hizo su casting, y cuando me convenció la mandé a peinar y a transformar.

Y esas escenas candentes de Sara Corrales como Patricia Rivera… ¿fueron difíciles? Lo hicimos con muchos nervios, porque como hombres nos ponemos nerviosos. Tratamos que no se vean mal, Sara es un mujerón, pero además muy profesional, muy humana, y la verdad es que fue una gran experiencia. ¿La señora Angélica Aragón qué le aportó a esta temporada? Ella es mi amiga, una primerísima actriz que admiro, y puso toda su entrega y profesionalismo en la continuación de esta gran historia.

¿Cómo será el cierre de la serie? Va a ser una sorpresa, pero creo que todo el mundo conoce el final de don Vicente Fernández.