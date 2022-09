Todas las polémicas de "El retador": Dulce se retira, el Mimoso protesta y Arath se molesta

"El Retador" ha acumulado tres grandes polémicos con famosos que han aceptado estar en este concurso y que finalmente han salido por decisión propia o como parte de la dinámica del show pero siempre con una espinita clavada.

Dulce: La cantante de éxitos tan legendarios como “Tu muñeca" y ”Déjame volver contigo" decidió retirarse de la competencia a pesar de que todavía tenía la posibilidad de seguir gracias a la “carta de salvación”, que otorgan los jueces al considerar que alguno de los participantes debe continuar en la competencia.

Dulce ya había tenido un arranque de sinceridad al hablar de la competencia que tuvo con Karina, una de las retadoras: “Puede ser que tenga un carrazo pero no tiene la llave… y yo tengo la llave y el coche”.

Durante el programa, Dulce se dirigió a los jueces: "Con todo mi amor, con mucho cariño y mucho respeto: lo único que puedo decir es que el respeto no se pide, el respeto no se exige, el respeto se gana. Es todo lo que tengo que decir, gracias a todos”. Y salió del show.

Arath de la Torre. El comediante, actor e imitador también salió molesto de la emisión por los enfrentamientos que tuvo con su contrincante. “Los famosos tenemos un handicap en contra, hay gente que a veces le tira al que está arriba por el simple de hecho de que está arriba”, dijo Arath respecto a las condiciones de inequidad en las que estuvo en el concurso.

Finalmente, Arath de la Torre se tranquilizó y en el programa "Hoy" señaló que había disfrutado mucho haber estado en el programa, mientras que Raúl Araiza lo felicitó por el trabajo que hizo.

José Antonio López “el Mimoso”. El cantante fue contundente en el sentimiento que le provocaron ciertas condiciones de “El retador”. “¿Con qué bases me va a calificar de canto una comediante como La india Yuridia? Que salgan con esas cosas que no me convencieron. Los jueces dijeron ‘queremos más voces que participen en la categoría de canto’ Yo digo queremos más jueces que tengan mejor criterio para calificar”.

El Mimoso incluso se refirió también a Lupillo Rivera, a quien tachó de ser un juez tendencioso por votar a favor de Karina. “Si se trata de calificar belleza o lo que sea pues hubieran dicho para venir de otra manera porque cuando me habalron era para calificar voz”.

Te recomendamos:

Al interior de las casas que Juanpa Zurita entregó a los damnificados del sismo de 2017