Un café con Víctor Hugo\ Stephanie Haddad actúa y ejerce la mecatrónica para ser cantante

¿Eres un “cerebrín”?, le pregunto, a lo que responde: “Más que ‘cerebro’, soy muy audaz, muy tenaz… Y sí, muy inteligente”. Es la poblana Stephanie Haddad que, luego de terminar una carrera universitaria (Ingeniería en Mecatrónica), decidió que lo suyo era la actuación. Así que hace tres años… Bueno, esta es su historia: “A los cinco años, en mi casa yo cantaba y mis hermanos me ‘entrevistaban’.

"A los 16 hice casting para La Nueva Banda Timbiriche y quedé entre los 20 finalistas de Puebla luego de pasar un filtro de mil personas... Cuando pasé a la prueba de baile yo iba preparada para canto, y me dijeron ‘baila’, y me puse a hacer cualquier tontería, y me dijeron ‘¡Gracias, por participar!’.

En realidad, lo que buscaba al venir a la CDMX era una oportunidad como cantante”. Lo cuenta breve; parece sencillo, pero decisiones como éstas nunca lo son. “‘Papá: quiero irme a CDMX a estudiar actuación’. ‘Sí, claro; que Dios te bendiga’, que yo interpreté como un ‘no te ayudaré económicamente’, así que me metí a trabajar y en un año y medio ahorré dinero, un día renuncié a mi trabajo en una automotriz, y me vine a tocar puertas, a comenzar de cero”.

Dice que su máxima ilusión era trabajar en Televisa; toda su infancia y su vida había visto las telenovelas y programas de la empresa, así que era Televisa o nada. “Un día despiertas en otra ciudad, lejos de tu familia, con roomies, y piensas: ‘¡Un día voy a ser famosa!’”.

¿Quieres ser famosa? "Sí, pero en el sentido de ser reconocida por mi talento, que tengo mucho, tengo que decirlo.

¿Te das o te dabas un tiempo para que sucediera el éxito? "Ha ido cambiando, dependiendo de los logros.

Y aunque apenas lleva tres años de carrera, ha tenido la fortuna de ser convocada para programas y telenovelas como La rosa de Guadalupe, Un papá a toda madre y Sin tu mirada, sus primeros proyectos. Y eso, amable lector, le cuento: es un triunfo, un logro, porque esta joven actriz no tenía contactos en Televisa y, es más, ni siquiera era egresada del CEA, apenas había tomado algunos talleres con Patricia Reyes Spíndola cuando ¡voilà¡, la magia ocurrió.

¿Cómo le hiciste para conseguir chamba en Televisa? "Lanzaron una convocatoria para chavas que tuviera buen perfil y buen cuerpo, para aparecer en los sketches del programa Desmadrugados, de Israel Jaitovich; no me pagaban, pero me daban la oportunidad de entrar a Televisa y dejar mi portafolio a las producciones. Así fue que me abrí camino.

¿Te han acosado? "No, porque no lo he permitido. No he querido saltarme los pasos ni hacer una carrera con base en eso…

¿Vives de lo que ganas como actriz? "La verdad, no. Combino la actuación con la ingeniería; ahora con la pandemia se puso muy rudo el trabajo como actriz, así que me dedico a las casas robóticas, todo lo que tiene que ver con la seguridad, y no me quejo, me va super bien”.

A tres años de distancia, ¿qué dicen ahora tus padres respecto a que seas actriz? "Mi madre siempre fue de: “¿Qué haces ahí? "Necesitas palancas”, y mi padre, al contrario, siempre me animaba, me daba esperanzas.

¿Se necesitan palancas? "No. Se necesita estar ahí, prepararte.

¿Necesitas un mánager? "Hasta el momento no lo he necesitado, y me gusta más, porque me obliga a buscar; estoy aferrada en lograrlo. Yo he conseguido mis castings y me he quedado.

“ME LANZARÉ CON UN COVER DE SELENA”

Además de los programas mencionados, Stephanie ha hecho teatro, como en Don Juan Tenorio, con Gonzalo Correa, donde interpretaba el Ave María. “Yo vine aquí para ser cantante, y es algo que no descarto; de hecho, es a lo que le estoy apostando más. Mi objetivo es lanzarme de cantante; ahora con los videos de YouTube haré un cóver de Como la flor, de Selena, con un productor que también está comenzando su carrera.

¿Qué pesa más en tu vida: cantar o actuar? "Cuando llegue acá, el primer curso que tomé fue de improvisación en Casa Azul, y ahí me di cuenta de que tenía talento para la actuación, porque conectaba con los actores. Me he preparado mucho en actuación; ésta me da dinero ahora, pero el canto es mi meta.

¿Dónde te ves en cinco años? "Haciendo series de acción, haciendo cine.

¿Extrañas Puebla? "Extraño a mi mamá, siempre; pero Puebla, no. Acá está lo que me gusta.

Y, ¿el amor? "Sí me he enamorado en el transcurso de todo esto, pero sólo una vez; no sé si porque estoy muy enfocada o porque me da miedo enamorarme y embarazarme.

Puedes enamorarte y no embarazarte... "Y, ¿si me agarra lo de formar una familia? (risas). Ahora estoy muy enfocada en mi carrera, esa es la verdad. Ríe constantemente, y a veces se pone seria, sobre todo cuando habla de la presión social y hasta familiar cuando le comentan de sus trabajos: “Es que sales bien poquito”.

¿Te duele mucho? "Pues, sí; porque mis hermanas ya son casadas, están realizadas, y yo soy la única que busca salir del estereotipo, no por ser mejor, sino que ya sé lo que es estar en una oficina y ganar superbién, pero no me sentía realizada, me sentía en depresión y ansiedad, como cuando estás en un lugar y sientes que no es el tuyo; en cambio, cuando estoy en la actuación me siento en conexión con la gente que hace lo mismo que yo. Me siento plena, me siento viva".

Las últimas telenovelas en las que ha participado son Diseñando tu amor, La desalmada y ¿Te acuerdas de mí?, y seguro pronto sabremos más de la joven Stephanie Haddad.

