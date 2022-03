"Si cantamos para mafiosos, ni nos hemos enterado": René Ortiz habla de Kabah

Se llama René Ortiz, pero para mucha gente es René, de Kabah. Este año, el grupo cumple 30 años de carrera, y han vivido de todo, aunque él aclara: “Han sido más buenos que malos momentos. Pleitos sí, pero por tonterías de que vamos a comer, alguien se para, regresa y reclama: ‘¡Esta es mi silla! Yo me senté primero ahí’”, y suelta una de muchas, muchas, muchas carcajadas y cosas de esas. “Lo que sucede es que nos conocemos desde chavitos; fuimos amigos antes de ser Kabah, entonces, no es como esos grupos que fueron convocados por casting y ni se conocen”, comenta.

“YA SOMOS DUEÑOS DEL NOMBRE KABAH”

Kabah ya existía, era un grupo escolar que se divertía y eventualmente tocaban y cantaban en fiestas familiares. Jugar jugando... “Teníamos un mánager, un cuate que trabajaba en Televisa. Un día nos enojamos con él, y para desquitarse, nos dijo que le había vendido la idea de formar otro Kabah a Luis de Llano Macedo.

Nos espantamos y pedimos una cita con él en Televisa; nos recibió y empezamos a reclamarle que la idea era nuestra, que no nos podía robar a Kabah (vuelve a carcajearse). Luis ni enterado estaba de nada. Le gustamos, nos metió a Conceptos a estudiar, y él registró el nombre que, justo hace unos días, nos regresó Televisa. Ya somos dueños del nombre”.

¿Pesa el apellido Kabah?

He sido muy feliz con él, me siento superorgulloso porque hemos hecho una gran familia; somos hermanos con o sin el grupo.

Con la fortuna de haber crecido de la mano de Luis de Llano Macedo, el grupo aparecía en todos los programas musicales de Televisa. Y tuvieron también la fortuna de grabar con los máximos creadores de éxitos de aquella época: Memo Méndez Guiú, Marco Flores (La calle de las sirenas, su emblemática canción), e incluso trabajaron con el productor de Ace of Base, y haber grabado en Londres, Noruega, Brasil y Argentina. Hace poco grabaron un disco de colaboraciones con Alejandra Guzmán, Gloria Trevi, Bronco, Eugenio Toussaint, Eugenia León…

¿Con quién les faltó grabar?

Tuvimos tratos con Juan Gabriel y Cristian Castro, pero no pudieron concretarse; nos habría encantado grabar con ellos.

¿Han cantado para mafiosos?

Supongo que sí, pero no nos hemos enterado. Hemos cantado en muchísimas fiestas privadas, realizadas en enormes mansiones; nos han pagado muy bien y, bueno, cantamos y nos vamos.

“DECIDÍ DEJAR EL ALCOHOL Y EL CIGARRO”

A punto de arrancar una gira en México, René asegura haber hecho varios cambios en su vida, en la que, admite, hubo mucha, mucha fiesta: “El año pasado terminé con una novia con la que duré varios años, y a diferencia de lo que habría hecho antes, buscarme otra novia de inmediato, esta vez quise darme espacio.

Me di cuenta de que a mis 48 años no me conozco, que me fui descuidando, por decirlo de un modo. Y bueno, además de quedarme soltero, decidí dejar el alcohol, el cigarro y estoy a nada de hacer mi primer viaje solo para terminar de estar conmigo, de hacer introspección”.

Además de Kabah, René Ortiz es empresario, tiene una agencia de modelos, restaurantes, gimnasios, y otra de management. Además, acaba de abrir una ONG llamada Espejo Refleja tu Imagen, “en la que a través del internet damos cursos a quien quiera: desde Braille, idiomas, música, yoga, ejercicio, jardinería, cocina, dibujo, magia... y es totalmente gratis”.

