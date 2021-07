Mi sexóloga favorita\ Responsabilidad emocional

¿Qué es? La responsabilidad es la capacidad de responder ante un hecho, evento o situación… Cuando le juntamos el tema emocional, significaría que somos capaces de responder, de hacernos cargo, de nuestras emociones.

Suena fácil, ¿cierto? En el papel, sí… en la práctica, no tanto. Generalmente tendemos a irnos a los extremos. Es decir, nos sobrerresponsabilizamos y nos sentimos responsables/culpables de lo que sienten y viven los demás; o hacemos todo lo contrario, somos víctimas del mundo y sentimos que todo lo que ocurre en nuestras vidas, incluyendo lo que sentimos, es responsabilidad/culpa de algo o alguien más.

Pues, idealmente, ni una ni otra.

Se trata, por un lado, de darle espacio a lo que sentimos, y por otro, de diferenciar entre responsabilidad y culpa, no son lo mismo, aun cuando muchas veces los usemos como sinónimos.

Hacernos cargo, se trata de aprender a vivir y sentir nuestras emociones. Se trata de darles un espacio en nosotros, sin importar si se sienten “feitas” o “bonitas”, podemos aprender de ellas, hacerlas nuestras. Son nuestra forma de sentir y de relacionarnos con el mundo; a través de ellas percibimos el mundo y nos conectamos con él.

Las emociones, las nuestras, nos recuerdan que estamos vivos, y a veces eso significa que va a doler, ¡y mucho!, pero también que la vamos a gozar, ¡y mucho!

El tema es que, como diría la investigadora estadounidense Brené Brown, no podemos anestesiar sólo una emoción, anestesiamos nuestro sistema emocional completo y cada vez vamos sintiendo un poquito menos. La buena noticia es que nos podemos reconectar con nosotros y con nuestras emociones, sólo necesitamos ser valientes para echarnos un clavado adentro de nosotros. Se trata de dejar de buscar afuera lo que está adentro de nosotros.

Por lo tanto, un lugar por el que podemos empezar es por ACEPTAR lo que sea que estemos sintiendo. No hay emociones buenas o malas, positivas o negativas. Las emociones son emociones, no les pongas etiquetas morales, sólo date permiso de vivirlas, sentirlas, y te prometo que irán encontrando su espacio y su lugar dentro de ti.

Es cosa de paciencia, valentía y autocompasión. Nadie nos enseñó. Así que trata de no azotarte cuando no estés pudiendo; podrás, es cosa de seguir practicando. Recuerda que se vale pedir apoyo, no tienes que hacerlo sola(o).

TIP. Habla en primera persona, asume lo que estás sintiendo, viendo, percibiendo o creyendo. Es decir, en vez de decir “tú me haces enojar”, una forma responsable de decir esto sería algo así: “me enoja sentir que cuando te hablo no me miras a los ojos o no dejas de hacer lo que estás haciendo para voltear a verme. Siento que no te importa y eso me lastima”. Ahora tú, prueba.

SI NO NOS HACEMOS CARGO DE LO QUE SENTIMOS, ¿QUIÉN LO VA A HACER POR NOSOTROS? Seguro que algo o alguien tomará el mando. ¿El problema? Si no somos nosotros los que

tomemos el timón, ¿la vida de quién estaremos viviendo? ¡Ouch!

